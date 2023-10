La stampa dal virtuale al materico, Canon alla fiera Viscom

Milano, 6 ott. (askanews) – “Dal virtuale al materico”, è questo il messaggio che Canon Italia ha scelto di portare all’edizione 2023 di Viscom, la fiera della comunicazione visuale ospitata nel polo fieristico di Rho. “Viscom – ha spiegato ad askanews Andrea Di Santo, amministratore delegato di Canon Italia – è per definizione la fiera della visual communication. Nella missione di Canon il cuore è l’imaging e quindi noi abbiamo pensato di portare qui le tecnologie più adeguate da mostrare in questo tipo di sessione per i nostri partner e per le aziende, per far vedere che abbiamo sia per il mondo consumer e per il mondo imaging comunque, sia per la parte printing, le tecnologie che possono essere abilitanti e che possono permettere alle aziende di portare il messaggio sul mercato”.

Decorazioni di interni con effetti cromatici; oggetti sagomati nelle più svariate forme; riproduzioni di opere d’arte in rilievo che simulano spessori e pennellate di colori, ma anche virtual tour per esperienze multisensoriali immersive. Sono solo alcune delle applicazioni che Canon ha portato in fiera. Per offrire un’esperienza tutto tondo, dall’idea alla realizzazione specifica. “Total Experience per Canon Italia – ci ha detto Davide Balladore, Marketing Director Document, Printing & Solutions di Canon Italia – è un asset fondamentale nel printing. Qui al Viscom 2023 ci immergiamo in una esperienza completa grazie alla tecnologia che portiamo in questo evento. Attraverso la stampante piana Ariziona abbiamo incredibili opportunità di personalizzazione, siamo arrivati nell’era in cui ognuno di noi può chiedere personalizzazione su qualsiasi media dia livello di stampa”.

Altre soluzioni riguardano modelli roll-to-roll per la stampa grafica modulare; applicazioni di stampa testurizzata, ma anche modelli che offrono un bianco di altissima qualità o colori fluo. E per quanto riguarda l’imaging il passaggio dal virtuale al materico per Canon si concentra su due aree in particolare: “La prima – ha spiegato Giuseppe D’Amelio, Country Director Imaging Technology di Canon Italia – è quella dell’ecommerce, e proponiamo una soluzione per scattare con un mini set foto da pubblicare poi sui siti di commercio elettronico. Perché foto di qualità permettono di vendere di più. La seconda è lo Spatial Computing, una tecnologia che mette insieme realtà virtuale, realtà aumentata e ovviamente le tecnologie di imaging per creare contenuti creativi e storytelling immersivi”.

Insomma, la sensazione è che il mondo della stampa oggi sia molto variegato e intrigante, oltre che attento al tema della sostenibilità. “Dobbiamo evitare di entrare nell’errore – ha concluso Di Santo – per cui essere sostenibile nel caso del print vuole dire solo stampare meno: sì, vuole dire stampare meno, ma vuole dire anche stampare meglio”. Nell’ottica di presentare innovazione, ma anche un modo diverso di pensare la stampa e le sue applicazioni.

Inviati del 05/10/23 18:48 — Audio – BEN La stampa dal virtuale al materico, Canon alla fiera Viscom

00:00:00:00 20231005_video_18481720 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00