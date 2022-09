La star del jazz-soul Gregory Porter in Italia per due date

Venezia, 2 set. (askanews) – La leggenda del jazz-soul Gregory Porter arriva in Italia con “A special evening with Gregory Porter”, un esclusivo tour di sole 2 tappe italiane che lo vedrà protagonista al Teatro Dal Verme di Milano (venerdì 18 novembre) e al Gran Teatro Geox di Padova (sabato 19 novembre). Il tour è stato presentato in occasione della 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, a Venezia.

“Sono molto contento di essere qui – dice Porter – è una delle città più belle nel mondo.

È grandioso essere qui. Voglio dire alla gente che ci saranno due date bellissime, qui in Italia, a Padova e a Milano”. “Ho avuto la fortuna di inserire due miei brani in alcuni film. Il mio collegamento con la musica è molto più profondo, il mio modo di scrivere è molto cinematografico. Sono legato al cinema classico ma sono molto appassionato anche del cinema contemporaneo”, aggiunge Porter.

Le due serate evento del tour in Italia sono prodotte da ZedLive e fortemente volute dalla co-fondatrice Valeria Arzenton: “E’ un artista veramente intenso, da scoprire, la sua voce viene dalla sua anima.

Il consiglio è di non perdere appuntamenti cosi importanti, perchè conosciamo un pezzo di musica e di storia di musica internazionale”.

Porter, dopo una lunga pausa causata dalla pandemia, torna quindi sulla scena musicale mondiale e lo fa con Still Rising (Decca Records/Blue Note), un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, cover, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate.