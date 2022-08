Nicholas Brendon, uno dei protagonisti di "Buffy l'ammazzavampiri", è ricoverato in ospedale per problemi al cuore.

Nicholas Brendon, conosciuto dal grande pubblico per essere stato una tra le star di punta di Buffy l’ammazzavampiri, è stato portato d’urgenza in ospedale a seguito di un “incidente cardiaco”. Online, le immagini che lo immortalano sul retro di un’ambulanza.

La star di Buffy, Nicholas Brendon, è ricoverato in ospedale per problemi cardiaci: le foto sui social

Brendon, indimenticabile nel ruolo di Xander Harris nella serie più iconica sui vampiri, è stato visto sdraiato su una barella, con le braccia incrociate sopra la testa, mentre si trovava sul retro di un’ambulanza.

In un altro scatto che gravita online, l’attore si trova su una sedia a rotelle nella reception di un ospedale.

Indossa una maschera e qualcuno, in piedi al suo fianco, ha in mano tubi e fili.

Un’ulteriore immagine lo ritrae sdraiato, appoggiato su un braccio, con una serie di apparecchiature mediche attaccate. Nell’ultima, la più commovente, lo si vede a casa mentre condivide un momento di tenerezza con il suo cane.

Gli aggiornamenti sul web sul suo stato di salute

Un post sui social, gestito da terzi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nicky manda a tutti il suo amore e voleva scusarsi per non aver rilasciato un aggiornamento. Adesso sta bene, ma è stato portato d’urgenza al pronto soccorso circa due settimane fa, per un incidente cardiaco (tachicardia/aritmia). Alcuni tra voi ricorderanno un simile accaduto a seguito dell’intervento chirurgico subito alla colonna vertebrale nello scorso anno. Adesso cercherà di riposare di più, concentrandosi sulle visite mediche”.

I fan, online, fanno sentire tutta la loro vicinanza.