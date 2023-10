La startup che trasforma il rumore in energia utilizzabile

Milano, 13 ott. (askanews) – Trasformare l’inquinamento acustico in energia. È una tecnologia che già è realtà, anche se ancora in fase di miglioramento per quanto riguarda l’efficienza. Questo è l’obiettivo di startup come Lv Energy, che studiano sistemi per trasformare il rumore, le onde sonore, in energia utilizzabile.

“Pensate alle grandi navi con i motori che fanno molto rumore, è energia gratis oppure alle metro, non c’è sole, non c’è vento ma di sicuro c’è molto rumore – spiega Satish Jawalapersad, fra i fondatori della startup presente al Ces Unveiled di Amsterdam, presentazione europea del grande evento tech di Las Vegas che si svolge dal 9 al 14 gennaio 2024 – questi dispositivi scannerizzano l’ambiente, poi prendono le onde del rumore e queste unità le convertono in energia”. E inoltre, aggiunge “le onde sonore che convertiamo in energia elettrica non sono più onde sonore, si trasformano, quindi diminuisce anche il rumore”.