La Statua del dio Bacco trafugata torna nel Museo in Francia

Roma, 2 feb. (askanews) – L'”Indiana Jones del mondo dell’arte”, alias Arthur Brand, esperto e detective olandese specializzato nelle opere trafugate, ha restituito la statua di bronzo del 1 secolo del dio Bacco alla direttrice del Museo del Pays Chatillonais, nell’est della Francia, museo da cui era stata sottratta circa 50 anni fa.

La consegna è stata effettuata in un hotel ad Amsterdam. L’esperto è arrivato con una valigetta, dentro la quale era contenuta la statua, e l’ha restituita a Catherine Mollet, direttrice del museo francese.

“É uno dei più bei reperti romani mai ritrovati in Francia. Mostra la maestria dei Romani, è una statua unica, è davvero bellissima. È stata rubata 50 anni fa, tutti pensavano che fosse andata persa, che fosse andata distrutta dai ladri o fusa. Ma eccola qui, dopo 50 anni”, ha spiegato in un’intervista ad Afp.

La statua è stata rubata nel 1973. Per capirlo, l’esperto ha trovato un vecchio catalogo del 1927 che riportava una foto dell’opera, la quale, secondo la descrizione, è stata ritrovata durante degli scavi archeologici nel 1894 in Francia e poi regalata a un museo.

Ma nel museo ovviamente non c’era più.

“Due anni fa ho sentito parlare della statua, qualcuno l’ha proposta. Ed era strano, perché guardavo la statua e mi chiedevo ‘com’è possibile che non riesco trovare niente? È un falso? Forse rubato?”, si è interrogato l’esperto. “Allora abbiamo chiamato la polizia olandese e la polizia francese, che hanno ritrovato il vecchio annuncio del 1973 riguardante il furto al museo, nel giorno del mio quarto compleanno. Avevo 4 anni quando hanno rubato Bacco”.

Nel museo francese era presente una copia della statua di 40 centimetri del dio del vino, ma l’originale è “molto, molto più bello”, secondo la direttrice Mollet che si è detta commossa: “Ci sono davvero poche chances di ritrovare questo genere di opere, soprattutto 50 anni dopo che sono scomparse. É una statua di grande qualità. Non conosciamo l’atelier originario, ma forse è un atelier alessandrino, quindi in Egitto”, ha sottolineato la direttrice del museo francese, noto per la collezione di oggetti romani provenienti dal vicino sito di scavi archeologici di Vertillum, villaggio gallo-romanico nell’odierno comune di Vertault, nel nord-est della Francia.