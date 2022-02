La stazione dei treni in Polonia centro accoglienza per ucraini

Milano, 25 feb. (askanews) – Una stazione dei treni nella cittadina polacca di Prezmsyl, a circa 30 km dal confine con l’Ucraina, è stata trasformata in un centro di accoglienza per i rifugiati ucraini, in fuga dopo l’invasione da parte delle forze armate russe. Qui tutti ricevono aiuto e un pasto caldo in attesa di ripartire per raggiungere conoscenti o familiari in altre parti della Polonia o dell’Europa.