La storia d'amore fra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico è finita

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati. L’annuncio arriva dai canali social del noto conduttore televisivo. Da qualche tempo si parlava di una crisi tra i due, con la Pierdomenico che era assente al matrimonio del figlio di Greggio.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati: l’annuncio social

“La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia. Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili. W Romina” – scrive Ezio Greggio a calce di una fotografia che lo ritrae con la speaker radiofonica postata nel suo profilo Instagram. La Pierdomenico si è limitata a ripostare la stessa storia Instagram senza aggiungere alcun ulteriore commento.

La storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

I due Vip si erano messi insieme nel 2018 e la loro storia d’amore è stata vissuta intensamente per 5 anni. L’ultima intervista di coppia tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico risale a gennaio di quest’anno e i due spiegavano come sono riusciti a convivere felicemente nonostante i 38 anni di differenza di età: “Quando io e Ezio ci guardiamo, ci capiamo al volo. Poi è bello ridere, avere un senso spiccato dell’umorismo. Lo abbiamo entrambi, e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. L’amore non ha età se c’è sintonia.”