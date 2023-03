La storia di Anna: sottovaluta i controlli ed il tumore dal rene penetra fino al cuore

Dalla Puglia arriva la storia di Anna che sottovaluta i controlli ed il tumore dal rene da cui era affetta penetra fino al cuore. La 79enne ex insegnante ha raccontato il suo calvario fino all’operazione per rimuovere la massa effettuato da un team dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, l’Opera di San Pio da Pietrelcina. Ha detto la donna: “Cosa ho imparato da questa esperienza? Che non bisogna trascurarsi, e che non bisogna trascurare i segnali che ci arrivano dal nostro corpo”.

Il tumore dal rene penetra fino al cuore

Anna lo ha detto dopo una operazione a cuore fermo per rimuovere l’enorme massa neoplastica che si era infiltrata dal rene fino al cuore. Alla base del difficilissimo decorso anche la sottovalutazione dei sintomi, ma dopo un approccio multidisciplinare e l’intervento di uno staff composto da diversi chirurghi delle Unità di Urologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Addominale e Chirurgia Vascolare, la donna ora è a casa, anche se con un rene solo. Ha detto la donna ripercorrendo i momenti della scoperta della patologia: “Ho commesso un piccolo errore trascurando per più di due anni i controlli periodici ai quali mi sottoponevo, dopo aver già rimosso un tumore 22 anni fa”.

La terribile diagnosi ed i controlli trascurati

“Da lì è partito il tutto, ed oggi mi trovo qui a raccontare la mia storia. E mi ritengo fortunata”. E ancora: “Non ho avuto paura, in queste circostanze devi affidarti e collaborare. Mi hanno informata ed hanno condiviso con me le difficoltà dell’intervento. Erano preoccupati, io l’ho intuito, altrimenti non mi avrebbero operata in 5. Ma erano fiduciosi, e il loro ottimismo mi ha rassicurato. Mi sto riprendendo piano piano, c’è voluto un po’ di tempo ma devo dire che sto proprio bene, anche se ho un rene in meno. Il peggio è alle spalle. Ringrazio davvero tutti”. I media spiegano che l’intervento infatti è stato eseguito a settembre da uno staff composto da 5 chirurghi in avvicendamento di step.

Le parole del professor Cisternino

Lo scopo, raggiunto con successo, era rimuovere un carcinoma renale che si era infiltrato fino al cuore attraverso la vena cava inferiore. Ha spiegato Antonio Cisternino, direttore dell’Unità di Urologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza: “Abbiamo visitato la donna, effettuato tutti gli accertamenti necessari e abbiamo deciso di accettare fiduciosi un caso che in molti avrebbero rifiutato”.