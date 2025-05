Una vita dedicata alla scienza e alla condivisione

Chiara Pennuti, una giovane ingegnere aerospaziale di soli 27 anni, ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi l’ha conosciuta. Colpita da un sarcoma sinoviale, una forma rara di tumore, ha deciso di affrontare la sua malattia con coraggio, trasformando la sua esperienza in un’opportunità per aiutare gli altri.

Attraverso il podcast ‘Una Zebra in Corsia’, ha dato voce a medici, infermieri e pazienti, creando un’importante piattaforma di condivisione e supporto.

Un impegno per i diritti civili

La diagnosi nel 2020 ha segnato un cambiamento radicale nella vita di Chiara, ma non l’ha fermata. Ha scelto di impegnarsi attivamente nella lotta per i diritti civili, collaborando con l’associazione Luca Coscioni per sostenere il diritto al suicidio medicalmente assistito. Inoltre, ha lavorato con Minerva, un’organizzazione dedicata alla divulgazione scientifica, dimostrando un forte desiderio di contribuire al bene comune anche in un momento così difficile.

Un’eredità di speranza e resilienza

Chiara era molto più di una semplice malata; era una persona che amava la vita, la montagna, il mare e l’avventura. I suoi genitori la ricordano come una persona speciale, il cui sorriso e spirito ironico illuminavano anche i momenti più bui. La sua capacità di costruire connessioni profonde e autentiche ha toccato il cuore di molti. La sua storia non è solo quella di una giovane donna malata, ma di una persona che ha saputo trasformare la sofferenza in un messaggio di speranza e solidarietà.

Un ultimo saluto

Chiara è morta nella sua casa, circondata dall’affetto dei familiari e dal servizio di cure domiciliari. Il suo ultimo saluto si terrà all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, dove amici e familiari si riuniranno per onorare la sua memoria. La sua eredità vive attraverso il suo lavoro e il suo impegno per la comunità, un esempio di come si possa affrontare la vita con dignità e determinazione, anche di fronte alle avversità.