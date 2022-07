La storia di Ilde Terracciano, sposa bambina a Napoli a soli 13 anni

Ilde Terracciano, il 5 gennaio 1969, è stata data in sposa a soli 13 anni ad un uomo che aveva il triplo dei suoi anni.

“Mia madre ha perso la testa ma il prete, il vescovo di Nola, il giudice per i minorenni, come hanno potuto acconsentire a questo matrimonio maledetto?” chiede Ilde Terracciano, intervistata da Fanpage.it, una ex sposa bambina di Napoli. Era il 5 gennaio 1969 quando a Ottaviano, la 13enne è stata data in sposa da sua madre ad un uomo che aveva il triplo dei suoi anni. Si chiamava Pietro ed era un pregiudicato che gestiva diverse case del piacere a Napoli.

In grembo la piccola portava il frutto di uno stupro. “Mia madre era rimasta vedova e voleva liberarsi di me, perché frequentava altri uomini, così quando si è presentato quest’uomo di 30 anni per chiedere di fidanzarsi con me, lei ha acconsentito. Gli ha dato 50mila lire e mi ha fatto portare via. Avevo 12 anni” ha raccontato Ilde.

A soli 13 anni Ilde è passata dal giocare con le bambole ad essere fidanzata con un uomo di 30 anni, alcolizzato e violento.

“Quando lo vedevo mi facevo la pipì addosso, mi faceva ribrezzo il suo contatto, ma mia madre insisteva che era il mio fidanzato e dovevo lasciarlo fare. A un certo punto lui pretese di ‘consumare’ il fidanzamento, ma io ero vergine, così portò a casa una prostituta e volle che li guardassi per ‘imparare’” è il terribile racconto della donna. L’uomo la picchiava e la violentava. “Finalmente riuscì a violentarmi nel letto di mia madre, restai incinta e lei, per tutta risposta, iniziò a preparare le nozze come se fosse un matrimonio normale” ha spiegato Ilde, aggiungendo che quando lo hanno arrestato per sfruttamento della prostituzione ha implorato la madre di prendere i bambini e scappare, ma lei non ha voluto e l’ha fatta internare in un manicomio per paura che la denunciasse.

“Da quel momento ho fatto di tutto per sopravvivere, anche cose non propriamente legali e mi sono imbattuta ancora una volta, in uomini che mi hanno sfruttato. Poi un giorno mi hanno arrestato e per me è stata una liberazione” ha raccontato Ilde, che in carcere ha incontrato la prostituta che doveva insegnarle a “fare l’amore“. Dopo averle chiesto se si ricordava di lei l’ha picchiata. Una volta uscita dal carcere ha messo in piedi un’attività. Ha altri 3 figli e dopo aver ottenuto l’annullamento di quel matrimonio ha voluto scrivere un libro sulla sua storia, dal titolo “Scappa a piedi nudi“. “Quello che posso dire alle altre donne è che la violenza si può interrompere. Prendete i vostri figli e andatevene, fate i lavori umili, ma siate libere. Io ce l’ho fatta, potete farcela anche voi” ha dichiarato.