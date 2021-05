La storia di un uomo che ha rifiutato il vaccino AstraZeneca: “Aveva la paura negli occhi”. Il racconto sul potere di certi convincimenti sbagliati

Sta facendo molto scalpore la storia di un uomo che ha rifiutato il vaccino AstraZeneca: “Aveva la paura negli occhi”. A raccontarlo il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha usato quella vicenda come paradigma di quanto a volte ci sia una componente emotiva da cui le nostre azioni e scelte non possono prescindere.

Perché Perché l’uomo in questione, un 62enne lombardo, in realtà doveva vaccinarsi con Pfizer e il terrore nei suoi occhi è comparso non di fronte alla prospettiva vi vaccinarsi in sé, ma di dover cambiare vaccino. Quindi ha detto di no.

La storia di un uomo che ha rifiutato il vaccino AstraZeneca: “Aveva la paura negli occhi. Era veramente spaventato”.

E Pregliasco ha confessato di aver “provato dolore” per quel fatto.

“Quel paziente aveva la paura negli occhi. Quando ha saputo che avrebbe ricevuto il vaccino di AstraZeneca ha confessato le sue preoccupazioni, era veramente spaventato. E nonostante le ampie rassicurazioni ricevute in un lungo colloquio, alla fine ha detto no”. Secondo quanto raccontato dal direttore sanitario del Irccs Galeazzi neanche lui è riuscito a convincere l’uomo, che si trovava all’improvviso impietrito presso l’hub vaccinale di Novegro gestito dal Gruppo San Donato.

La storia di un uomo che ha rifiutato il vaccino AstraZeneca: “Aveva la paura negli occhi per effetti collaterali pesanti”.

Ha detto Pregliasco ad Adn Kronos: “Si è mostrato molto preoccupato, davvero spaventato, nel momento in cui gli è stato detto che era destinato ad AstraZeneca secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Ha detto di avere avuto situazioni in famiglia che lo avevano angosciato, ha parlato di effetti collaterali pesanti e ha confessato che si aspettava il vaccino di Pfizer”. E ancora: “Ho constatato con drammaticità come una persona che si era già seduta sulla sedia, pronta a essere vaccinata, nonostante una lunga disquisizione abbia preferito allontanarsi. È rimasto per un po’ nella sala di attesa, perché ovviamente gli abbiamo detto di pensarci, non è che siamo qui a vendere pentole. Tuttavia alla fine ha deciso di rinunciare al suo vaccino”.

La storia di un uomo che ha rifiutato il vaccino AstraZeneca: “Aveva la paura negli occhi. Ci si scordano i benefici”.

Pregliasco ha detto di non essersi sentito stupito, ma “resta comunque un grande dolore che in materia di vaccini, contro covid-19 ma non solo, perché già l’avevamo già visto con quelli dell’infanzia o altri ancora, ci si focalizzi sui rarissimi eventi avversi più che sugli innumerevoli benefici, e che una comunicazione così insistente arrivi a costruire un convincimento sostanzialmente sbagliato”.