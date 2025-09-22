La storia ispiratrice di Alex Pandolfo: vivere con l'Alzheimer

Nel cuore di Morecambe, in Inghilterra, Alex Pandolfo, 71 anni, affronta la vita con un senso di scopo, nonostante la diagnosi di malattia di Alzheimer. Questo disturbo cognitivo progressivo, noto per i suoi effetti debilitanti su memoria e comportamento, non ha ridotto il suo spirito vivace. Al contrario, ha plasmato la sua visione della vita e della morte, portandolo a sostenere la morte assistita come scelta dignitosa.

Incontrandoci in una tipica giornata grigia di luglio, Alex ammette con umorismo di aver dimenticato come appaio, nonostante la nostra conversazione precedente via videochiamata. La sua capacità di mantenere il senso dell’umorismo di fronte alla sua condizione è una testimonianza della sua resilienza. Con l’aiuto di diversi allarmi impostati sul suo telefono, gestisce le sue attività quotidiane, assicurandosi di rimanere coinvolto e attivo.

Vivere con l’Alzheimer: una sfida quotidiana

Diagnosticato con Alzheimer nel 2015, Alex ha ricevuto una prognosi di tre o quattro anni di vita. Tuttavia, un decennio dopo, sfida le aspettative, conducendo una vita ricca di amicizia e partecipazione alla comunità. Le sue giornate sono strutturate attorno a promemoria che lo aiutano a rimanere in carreggiata, sia per fare la spesa sia per preparare pasti per gli amici. “Ogni mattina è preziosa,” riflette, circondato da oggetti che gli ricordano i suoi cari.

Il ruolo della tecnologia

Alex utilizza la tecnologia come un salvavita per mantenere la sua indipendenza. Con circa dieci allarmi impostati ogni giorno, si assicura di non perdere attività o incontri importanti. Questa dipendenza dai promemoria non è solo una strategia; è un componente vitale della sua routine quotidiana che gli consente di interagire con gli amici e partecipare ad attivismo locale. Che si tratti di partecipare a manifestazioni o organizzare eventi per il suo club di calcio preferito, Alex rifiuta di essere definito solo dalla sua malattia.

Affrontare la mortalità e sostenere le scelte

Nonostante il suo stile di vita attivo, Alex si confronta con la realtà che un declino delle sue facoltà mentali potrebbe arrivare inaspettatamente. Contempla il concetto di qualità della vita e esprime un chiaro desiderio di autonomia nei suoi ultimi giorni. “Non temo la morte,” afferma candidamente. “Ciò che mi terrorizza è l’idea di vivere senza alcuna qualità.” La sua convinzione nella morte assistita deriva dall’aver assistito al deterioramento dei suoi genitori a causa della demenza, esperienze che hanno profondamente influenzato le sue opinioni.

L’impatto delle esperienze familiari

Alex ricorda il drammatico declino di suo padre, Vincent, che ha affrontato un destino simile con la demenza. Descrive come la malattia abbia privato non solo della memoria, ma anche della dignità di suo padre. “Chiedeva aiuto,” condivide Alex, riflettendo sul peso emotivo di assistere alla sofferenza di una persona amata. È stata in questi momenti che Alex ha iniziato a esplorare la possibilità della morte assistita, cercando una fine più compassionevole alla sofferenza.

Una scelta per la dignità

Dopo aver ricevuto l’approvazione da un’organizzazione svizzera per la morte assistita, Alex si sente autorizzato dalla consapevolezza di avere opzioni. Prevede di recarsi a Basel, Svizzera, dove la morte assistita è legale, qualora la sua condizione dovesse deteriorarsi. Questa scelta gli consente di vivere più pienamente, sapendo di poter evitare sofferenze prolungate. “Non si tratta di voler morire; si tratta di non voler vivere senza dignità,” spiega.

Attraverso il suo attivismo, Alex ha instaurato legami con altri che affrontano lotte simili, offrendo supporto e condividendo la sua storia. Partecipa attivamente a discussioni sulla legalizzazione della morte assistita nel Regno Unito, sostenendo un cambiamento che rifletta compassione e rispetto per le scelte individuali.

Prospettive legali sulla morte assistita

La recente approvazione del Terminally Ill Adults (End of Life) Bill nel Parlamento del Regno Unito ha suscitato un intenso dibattito. Sebbene questo disegno di legge potrebbe consentire alle persone con malattie terminali di scegliere la morte assistita, Alex evidenzia le limitazioni che presenta, in particolare per coloro che soffrono di malattie neurodegenerative come la sua. “Se fossi a sei mesi dalla morte, non avrei nemmeno la capacità di prendere quella decisione,” afferma, sottolineando la necessità di un riconoscimento legale più ampio della morte assistita.

Nella sua ricerca di dignità, Alex Pandolfo ci insegna la forza dello spirito umano. Mentre affronta l’Alzheimer, il suo amore per la vita rimane inalterato, colmo di ricordi preziosi e piani futuri. Sogna un ultimo addio circondato da musica e persone care, scegliendo di celebrare la vita fino alla fine. “Voglio che i miei ultimi giorni riflettano la gioia che ho vissuto,” conclude, un sorriso che illumina il suo volto.