La storica chiesa di Kiruna in Svezia spostata su ruote

Kiruna, 19 ago. (askanews) – La chiesa in legno rosso di Kiruna, nella Svezia settentrionale, ha iniziato il suo trasferimento nella sua nuova sede a circa cinque chilometri di distanza. Si trarra di un passo simbolico nel trasferimento di tutta la città per far fronte all’espansione di una miniera di ferro.

Il suo viaggio è stato prima benedetto dal vescovo sa Nystr m e dal sacerdote Lena Tj rnberg, parroco di Kiruna.

Caricata su un convoglio speciale – con travi e due file di rimorchi – la Kiruna Kyrka, chiesa luterana inaugurata nel 1912 e considerata uno degli edifici più belli della Svezia, si sta muovendo molto lentamente, tra i 500 metri e 1 km/h. Dovrebbe arrivare a destinazione mercoledì.

All’importante operazione logistica, hanno assistito oltre 10.000 persone, oltre ai 18.000 cittadini, radunati dietro le barriere di sicurezza sotto un cielo azzurro, anche il Re Carlo XVI Gustavo tra gli spettatori che seguono il viaggio grazie alle trenta telecamere installate lungo il percorso, la televisione svedese SVT trasmette in diretta l’intero viaggio.

Le autorità svedesi hanno deciso di spostare l’intero centro di Kiruna per consentire lo sfruttamento di un enorme giacimento di minerale di ferro da parte del gruppo LKAB.