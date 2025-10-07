La storica nomina di Khaled el-Enany a direttore generale dell'UNESCO

Un importante sviluppo per la diplomazia culturale si è registrato con la candidatura di Khaled el-Enany, stimato egittologo e già ministro delle Antichità, a direttore generale dell’UNESCO. Questa nomina è particolarmente significativa poiché el-Enany potrebbe diventare il primo arabo a guidare questa prestigiosa organizzazione internazionale, fondamentale per promuovere la cooperazione globale in ambiti quali l’istruzione, la scienza e la conservazione culturale.

Contesto della nomina

La candidatura di El-Enany si presenta in vista della conferenza generale dell’UNESCO, programmata in Uzbekistan il prossimo mese. Grazie al suo ampio background in egittologia e patrimonio culturale, è già molto apprezzato nei circoli accademici. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di professore presso l’Università di Helwan al Cairo, dove ha condiviso le sue conoscenze sulle civiltà egizie antiche.

La sua nomina a capo del Ministero delle Antichità egiziano dal 2016 al 2022 gli ha permesso di supervisionare diverse iniziative finalizzate alla rivitalizzazione del settore turistico in Egitto, fortemente colpito negli ultimi anni. Durante questo periodo, non solo ha promosso i siti antichi, ma ha anche lavorato su progetti ambiziosi come il Museo Nazionale della Civiltà Egiziana, volto a mettere in mostra il ricco patrimonio del Paese.

Competizione internazionale e sostegno

La nomina di El-Enany è stata parte di un processo competitivo che ha visto in lizza anche candidati come Gabriela Ramos dal Messico, ritiratasi all’inizio di quest’anno, e Firmin Edouard Matoko dalla Repubblica Democratica del Congo. L’approvazione ricevuta dal consiglio dell’UNESCO, composto da rappresentanti di 58 dei suoi 194 stati membri, riflette un crescente riconoscimento del suo potenziale nel promuovere la preservazione culturale su scala globale.

Alla notizia della sua nomina, il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi ha espresso il suo orgoglio, definendo questo traguardo un passo storico per l’Egitto e per le comunità arabe e africane. Questo endorsement non rappresenta solo un orgoglio nazionale, ma anche una speranza più ampia per una maggiore rappresentanza all’interno delle organizzazioni internazionali.

Le sfide future per UNESCO

Nonostante le prospettive promettenti legate alla nomina di el-Enany, UNESCO si trova di fronte a sfide significative. L’organizzazione sta attualmente affrontando pressioni politiche relative alla sua missione di salvaguardia del patrimonio culturale. Problemi come i conflitti armati, il degrado ambientale e i cambiamenti climatici rappresentano minacce serie per i siti culturali in tutto il mondo. La leadership di el-Enany sarà cruciale per affrontare queste complessità e garantire che UNESCO continui il suo lavoro vitale.

Inoltre, l’organizzazione prevede un taglio del finanziamento dell’otto percento entro la fine del 2026, in concomitanza con il previsto ritiro degli Stati Uniti da UNESCO. Questo segna la seconda volta che gli Stati Uniti abbandonano l’organizzazione, dopo averlo già fatto nel 2018 a seguito di una decisione controversa di ammettere la Palestina come Stato membro. Le tensioni geopolitiche in corso hanno ripercussioni sulle operazioni di UNESCO e sulla sua capacità di adempiere efficacemente alla propria missione.

L’impatto delle dinamiche geopolitiche

Il Dipartimento di Stato statunitense ha espresso preoccupazioni riguardo all’ammissione della Palestina, evidenziando come questa situazione abbia contribuito a un clima di crescente sentimenti anti-Israele all’interno di UNESCO. Il ritiro di Israele dall’organizzazione a fine 2018 complica ulteriormente il contesto in cui UNESCO opera. El-Enany dovrà affrontare queste dinamiche geopolitiche con abilità per promuovere un’atmosfera collaborativa tra gli stati membri.

Alla luce dei recenti conflitti, inclusa la situazione attuale nella striscia di Gaza, il ruolo di UNESCO nel monitoraggio dei danni ai siti del patrimonio culturale diventa sempre più critico. L’organizzazione ha riportato significative distruzioni, verificando danni a oltre 110 siti, tra cui monumenti religiosi e storici. Sotto la potenziale leadership di El-Enany, c’è speranza per un rinnovato impegno nella protezione del patrimonio culturale in mezzo a tale tumulto.

Visione per il futuro

La visione di Khaled el-Enany per l’UNESCO include un impegno volto a potenziare i programmi culturali dell’organizzazione. Ha promesso di proseguire gli sforzi per combattere l’antisemitismo e promuovere la tolleranza religiosa, sottolineando l’importanza di preservare le identità culturali in un mondo caratterizzato dalla divisione. La sua esperienza nella gestione dei tesori antichi dell’Egitto lo colloca in una posizione unica per sostenere un dialogo culturale globale più inclusivo e comprensivo.

Con l’avvicinarsi dell’assemblea generale in Uzbekistan, cresce l’aspettativa attorno alla nomina di Khaled el-Enany. Se confermato, il suo leadership potrebbe rappresentare un passo trasformativo per l’UNESCO, stabilendo un precedente per i futuri leader arabi nelle organizzazioni internazionali e rafforzando l’importanza del patrimonio culturale su scala globale.