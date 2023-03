La strada per la pace: "Crimea a Putin e Donbass federale"

La strada per la pace secondo Dino Cofrancesco passa per una formula: “La Crimea a Putin ed il Donbass federale”. L’analisi sulla guerra e sul modo per farla finire compare sulla testata di Nicola Porro e lo scenario possibile parte da un assunto. Sarebbe quello per cui “in base alle loro categorie etico-giuridico-politiche l’Ucraina è uno stato multietnico-composto da un’etnia dominante, quella ucraina, e da altre minoritarie, russa, moldava, rumena polacca”.

“Crimea a Putin e Donbass federale”

E ancora: “A loro avviso l’oppressione o comunque il non riconoscimento di eguali diritti ad ogni componente etno-culturale stanziata nello stesso territorio comportava, da un lato, una perdita sostanziale di legittimità da parte dello Stato ‘sovrano’, dall’altro, l’internalizzazione dei conflitti interculturali”. Cofrancesco allude a “quella che Cavour fece valere alla Conferenza di Parigi, dimostrando come la ‘questione italiana’ fosse una questione europea, giacché, in un’Europa civile, i popoli oppressi non potevano rimanere in balia di imperi oppressori”. E il sunto attuale? Parte anche dalla presunte discriminazioni messe in atto contro le minoranze russe in Donbass: “La convivenza in Ucraina era oggettivamente difficile e lasciamo perdere per quali ragioni storiche. Sennonché averla negata o sottaciuta resta una macchia indelebile sulla coscienza europea”.

L’Europa forte “non accodata” agli Usa

“Un’Europa forte, indipendente, sovrana, quale auspicavano i federalisti dell’’800 e del ‘900, lungi dall’accodarsi, sempre e in ogni contingenza politica, agli Stati Uniti (e alla Nato che ne è il braccio armato oltre Oceano), avrebbe dovuto prendere in mano la situazione e proporre un suo piano di pace”. E come? “Ad esempio, lasciare la Crimea (russofona in stragrande maggioranza) alla Federazione russa e proporre, per il Donbass una soluzione federale (di tipo svizzero) o un’altra ricalcata sul modello alto-atesino (che è poi quello a cui in fondo pensa ogni persona ragionevole, in ogni continente – ciò che spiega la riluttanza di alcuni grandi Stati, come la Cina e l’India, e l’esitazione di altri come il Giappone o il Brasile nel condannare la Russia)”.