La strana coppia: Luigi Di Maio incontra Beppe Sala per un nuovo progetto politico

Quasi due ore di colloquio nella casa di Beppe Sala a Milano per porre le basi di un nuovo progetto politico. Di Maio: “Abbiamo tante idee comuni e per questo andremo avanti a piccoli passi per questo progetto che deve aggregare”.

La strana coppia. Così molti giornali oggi hanno definito l’intesa tra Beppe Sala e Luigi Di Maio al termine di un incontro avvenuto presso l’abitazione del Sindaco di Milano.

Del resto per chi ha un po’ di memoria non possono sfuggire gli attriti ai tempi della proposta del M5S di chiudere i negozi la domenica. Sono passati tre anni e tutto è cambiato, se non ribaltato.

E i rapporti tra il Ministro degli Esteri e il Sindaco di Milano ora sembrano decisamente più distesi, al punto di pensare a gettare le basi per un nuovo progetto politico di centro. Che andrebbe ad arricchire la galassia pulviscolare di quel terzo polo che dovrebbe evolvere in un progetto politico in vista delle prossime elezioni.

La metamorfosi di Luigi Di Maio

La metamorfosi di Luigi Di Maio è dunque ormai completa e lo stesso Beppe Sala sembra averla identificata più come una crescita:

” Tra i giovani politici è uno che è cresciuto, ha fatto il suo percorso, lo guardo con attenzione.

Bisogna giudicare le persone non solo dal passato ma anche dal potenziale” ha affermato il Sindaco di Milano dopo lo strappo dell’ex pupillo di Grillo con il M5S guidato da Conte.

L’incontro non è stato annunciato, probabilmente doveva rimanere segreto ma al termine delle quasi due ore di colloquio, alcuni giornalisti già si trovavano sotto casa di Beppe Sala, nel quartiere Brera.

Di Maio: “Con Sala tante idee in comune”

Uscito dalla casa del Sindaco di Milano, Il Ministro degli Esteri non ha rilasciato dichiarazioni mentre una volta tornato a Roma non ha nascosto la natura politica dell’incontro così come la sua soddisfazione sugli esiti dello stesso:

“L’incontro è andato molto bene, Beppe è una figura preziosa. Abbiamo tante idee comuni e per questo andremo avanti a piccoli passi per questo progetto che deve aggregare. Per farlo dobbiamo mettere a punto i temi e le nuove idee. Sicuramente avremo contatti costanti e ci rivedremo nelle prossime settimane”.

(Foto di archivio, relativa a un precedente incontro)