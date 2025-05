La straordinaria nascita di un cucciolo di orango in Indonesia

Kampar, (Sumatra), 23 mag. (askanews) – La mamma lo coccola e lo accudisce con amore, in un centro di conservazione di Kampar sull’isola indonesiana di Sumatra è nato Ade un cucciolo di orango. Venuto alla luce all’inizio di questo mese il piccolo si aggrappa saldamente alla madre la quindicenne Susi, che si trova nella struttura da quando aveva circa tre anni.

Gli oranghi, originari del Borneo e di Sumatra, sono classificati come specie in grave pericolo di estinzione nella Lista Rossa IUCN. “Grazie a Dio, dopo circa 13 anni qui, abbiamo cercato di far accoppiare la madre orango ed è riuscita a rimanere incinta”, ha detto Agustina, la direttrice del centro di conservazione spiegando la straordinaria importanza della riproduzione in cattività degli orango per la protezione della specie.