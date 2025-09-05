La straordinaria ultima apparizione di Messi con l'Argentina

L'addio di Messi alla nazionale argentina è stato segnato da una doppietta storica e un'atmosfera elettrica.

In una serata indimenticabile per i tifosi argentini, Lionel Messi ha dato l’addio alla sua carriera internazionale con una doppietta che ha incantato 85.000 spettatori al Estadio Monumental di Buenos Aires. L’Argentina ha battuto il Venezuela 3-0, confermando il suo dominio nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale.

La partita indimenticabile

Il 12 ottobre 2023, Messi ha segnato due gol nei minuti 39 e 80, portando il suo totale a 36 reti nelle qualificazioni sudamericane, un record che lo colloca come il miglior marcatore di sempre in questa competizione.

L’Argentina, già campione del mondo, ha così aumentato il proprio bottino a 38 punti, mantenendo saldamente il primo posto nella classifica delle qualificazioni. Lautaro Martinez ha completato il tabellino con un gol al 76° minuto.

“Essere in grado di finire in questo modo qui è ciò che ho sempre sognato,” ha dichiarato Messi dopo la partita. “Ho vissuto molte cose su questo campo, sia positive che negative, ma è sempre una gioia giocare in Argentina, di fronte ai nostri tifosi.” Queste parole riassumono l’emozione di un giocatore che ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio argentino e mondiale.

Un futuro incerto e le prossime sfide

Nonostante l’entusiasmo dimostrato, Messi non ha fornito indicazioni sulla sua prossima mossa. I prossimi Mondiali inizieranno nel 2027, quando il calciatore avrà 40 anni. “Sono emozionato, ma tutto dipenderà da come mi sentirò fisicamente,” ha aggiunto. “Se mi sento bene, mi diverto; altrimenti, preferisco non essere presente.” Il tempo fino al torneo è lungo e le sue condizioni fisiche saranno determinanti.

Nel frattempo, il Venezuela, che cerca la prima qualificazione nella sua storia, rimane in corsa con 18 punti, ma la situazione è complicata. La sfida per il sesto posto, che potrebbe portare a un playoff intercontinentale, è ancora aperta.

Messi: una leggenda in campo

Messi, simbolo del calcio argentino, ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori calciatori di sempre. Con la sua doppietta, ha non solo chiuso un capitolo importante della sua carriera, ma ha anche regalato ai tifosi un ricordo indelebile da custodire. Le emozioni vissute sul campo e il calore del pubblico hanno reso questa serata un evento da ricordare.

La carriera di Messi è stata costellata di successi e trionfi, e questo addio ha rappresentato un altro momento significativo nel suo viaggio. L’Argentina, ora concentrata sulle prossime sfide, si prepara a mantenere il titolo di campione del mondo. Resta da vedere se Messi sarà parte di questa avventura o se deciderà di ritirarsi definitivamente dalla nazionale.