La strategia di Biden per isolare la Russia: togliere le sanzioni al Venezuela

La geopolitica allargata della guerra in Ucraina e la difficile strategia di Joe Biden per isolare la Russia: togliere le sanzioni al Venezuela

Secondo il New York Times La strategia di Joe Biden per isolare la Russia è stata definita: togliere le sanzioni al Venezuela ed assicurare al pianeta una riserva clamorosa di petrolio giusto nelle settimane in cui quello di Mosca messo ad embargo potrebbe impensierire l’Occidente, in particolare l’Ue dove la strategia proposta dal Segretario di Stato Blinken non ha trovato molto gradimento.

L’idea sarebbe quella di allentare le sanzioni contro il Venezuela del presidente chavista Nicolas Maduro e mettere quel paese, che di petrolio ne ha per tre quarti di mondo, di venderne un po’ sul mercato internazionale.

La difficile strategia di Biden per isolare la Russia

Un’operazione difficile, a contare che in Venezuela ormai da due anni si contendono il diritto ad essere presidente quello in carica, cioè Maduro che è filorusso, e quello “sponsorizzato” dagli Usa, il “guarimbero” addestrato in Serbia Juan Guaidò.

La fonte del New York Times ha solo spiegato che la mossa dell’amministrazione Usa andrebbe a ridurre la dipendenza globale dal petrolio russo ed avrebbe anche una coda geopolitica. Quale? Allettando il Venezuela a tornare ad un’economia a regime Mosca perderebbe il suo più valido alleato nello scacchiere sud americano.

Il viaggio dei funzionari Usa a Caracas

Funzionari dell’amministrazione Biden, tra cui il direttore del Consiglio di sicurezza nazionale per l’emisfero occidentale, Juan González, e l’inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per gli affari degli ostaggi, Roger Carstens, sono stati inviati a Caracas durante il fine settimana.

Washington aveva imposto sanzioni al petrolio venezuelano nel 2019 e ha chiuso la sua ambasciata a Caracas dopo il mancato riconoscimento del rieletto presidente Maduro a seguito delle elezioni del 2018.