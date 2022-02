La strategia di Draghi per non dipendere dal gas della Russia: Tap stoccaggio Ue e carbone

"La nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori", arriva la strategia di Draghi per non dipendere dal gas della Russia

La strategia di Mario Draghi per non dipendere dal gas della Russia e da eventuali contro sanzioni è in tre step: Tap stoccaggio Ue e carbone. Il premier ha illustrato le soluzioni nella sua informativa alla Camera dopo la crisi Mosca-Kiev.

Ha detto Draghi: “La nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione. Per il futuro, è quanto mai opportuna una riflessione anche su queste infrastrutture”.

La strategia di Draghi sul gas della Russia in tre mosse

E ancora: “Il Governo intende poi lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico, come il Tap dall’Azerbaijan, il TransMed dall’Algeria e dalla Tunisia, il GreenStream dalla Libia”.

Insomma, il riferimento al Pipeline della discordia che ha il suo terminale in Puglia sulla questione energia/gas è stato evidente e fattuale.La chiave di lettura, chiave obbligata, è quella di dipendere sempre meno dal gas russo e avere più autonomia. Il che porterebbe nella road map di questa nuova stagione energetica forzosa il potenziamento dell’infrastruttura pugliese.

Torna il carbone e si va verso lo stoccaggio europeo

Ha spiegato ancora Draghi: “Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell’immediato.

Il Governo è pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell’energia, ove questo fosse necessario”. Lo scopo ulteriore è poi quello di “spingere l’Unione Europea nella direzione di meccanismi di stoccaggio comune, che aiutino tutti i Paesi a fronteggiare momenti di riduzione temporanea delle forniture”. E in chiosa: “Ci auguriamo che questa crisi possa accelerare finalmente una risposta positiva sul tema”.