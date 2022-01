La strategia di Katia Ricciarelli al Gf Vip funziona e come: è immune

Malgrado le polemiche accese con Lulù ed una sua posizione di "vulnerabilità" Katia Ricciarelli riesce a mettere in atto la sua strategia: è di fatto immune

A conti fatti la strategia di Katia Ricciarelli al Gf Vip funziona e come: la concorrente più al centro di polemiche anche accese è immune e malgrado gli scontri con Lulù e addirittura soluzioni radicali invocate da molti la soprano è salva.

La sensazione è che il “nuovo corso” della soprano, messo in atto con la collaborazione di uno zoccolo duro di concorrenti solidali con lei (e pronti a richiederle il favore appena servisse a loro) stia pagando.

La strategia di Katia Ricciarelli: immune dopo il suo piano per “contrattaccare”

D’altronde Katia, anche a ridosso del delicato confessionale con Signorini sulle sue “malefatte verbali”, lo aveva detto chiaramente: “Non voglio mica andare davanti al pubblico”.

Lì sarebbe stata bastonata e dopo aver superato la puntata “delle forche caudine” del 7 gennaio Katia appare molto meno in bilico di soli tre o quattro giorni prima. Tant’è che è riuscita a salvarsi anche dalle nomination della prossima settimana.

Come ha fatto Katia Ricciarelli a mettere in atto la sua strategia per diventare immune

Ma come ha fatto? Ha fiutato l’aria cattiva ed ha riunito a conclave la “sua” fazione: “Dobbiamo fare un cordone, perché sennò ci sbranano.

A me m’ammazzano. Io non voglio mica andare davanti al pubblico, spero di essere un’altra volta immune”. A fare da raccordo per le istanze difensive della Ricciarelli ci ha pensato Valeria Marini, che ha detto con Carmen Russo e Manila Nazzaro: “La stanno aspettando in nomination. Dobbiamo farle una protezione, dobbiamo farle scudo tutti, con Barù, con Davide, perché comunque l’hanno puntata”.

Valeria Marini “colonnella” della strategia per far diventare immune Katia Ricciarelli

E ancora: “La mettiamo nei preferiti e la rendiamo immune. Siamo noi, poi serve Barù, Giucas e Kabir Bedi. Va detto a Kabir, così Katia è immune altrimenti va al televoto”. E, piaccia o meno, così è andata: Katia Ricciarelli lunedì prossimo non potrà essere più votata.