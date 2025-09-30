La strategia diplomatica di Israele in Africa di fronte alle sfide globali

In uno sviluppo significativo, Israele sta riattivando le relazioni diplomatiche con diverse nazioni africane, in particolare Zambia, come parte di una strategia più ampia per migliorare la propria posizione globale in un contesto di crescente isolamento a causa delle sue azioni a Gaza. Questa iniziativa non è solo un gesto diplomatico; rappresenta un tentativo calcolato di rafforzare alleanze e potenzialmente rimodellare le dinamiche regionali.

Alla fine di agosto, funzionari di Israele e Zambia si sono incontrati a Lusaka per commemorare la riapertura dell’ambasciata israeliana, un evento che ha segnato la prima volta in oltre cinquant’anni che la bandiera israeliana è stata innalzata nella capitale zambiana. Gideon Saar, il Ministro degli Affari Esteri israeliano, presente all’occasione, ha proclamato: “Israele sta tornando in Zambia. Israele sta tornando in Africa.” Questa dichiarazione ha sottolineato l’importanza del momento, soprattutto alla luce della attuale reazione globale contro le azioni militari israeliane.

Manovre strategiche in Africa

La riapertura di questa ambasciata fa parte di una strategia più ampia volta a ristabilire la presenza di Israele nel continente africano, che è stata in gran parte oscurata dai suoi conflitti storici e dalle relazioni. Gli esperti suggeriscono che questo slancio diplomatico rappresenta un tentativo di coltivare il sostegno delle nazioni africane in un periodo in cui la reputazione internazionale di Israele è sotto esame. Il recente conflitto a Gaza, descritto da un panel delle Nazioni Unite come un genocidio, ha portato alla morte di decine di migliaia di palestinesi, suscitando una condanna diffusa contro Israele su vari fronti.

Divisione delle alleanze regionali

Gli analisti ipotizzano che il rafforzamento dei legami con lo Zambia possa anche servire a indebolire il Sudafrica, il critico più vocale di Israele in Africa. Faith Mabera, ricercatrice presso l’Università di Witwatersrand, ha osservato che le azioni di Israele potrebbero rappresentare una strategia di lungo termine di “dividi e impera” volta a fratturare le alleanze regionali che si oppongono alle sue politiche. Corteggiando lo Zambia, Israele potrebbe tentare di indebolire l’influenza del Sudafrica all’interno della Comunità di Sviluppo dell’Africa Meridionale (SADC).

La settimana precedente, anche il Vice Ministro degli Affari Esteri israeliano, Sharren Haskel, ha visitato la Nigeria, dove ha incontrato funzionari nonostante il sostegno pubblico della Nigeria ai diritti palestinesi. Questo impegno diplomatico è parte dello sforzo più ampio di Israele per creare una rete di alleanze in Africa, anche se la ricezione è stata mista.

Aiuti umanitari contro manovre politiche

Durante la sua visita in Sudan del Sud, nazione che storicamente è stata alleata di Israele, Haskel ha promesso aiuti umanitari per sostenere le lotte in corso del paese in mezzo a conflitti interni. Tuttavia, la sua visita è coincisa con rapporti di discussioni riguardanti il potenziale trasferimento di palestinesi da Gaza in Sudan del Sud. Tali proposte sono state accolte con scetticismo e negazione esplicita da parte dei funzionari sudanesi, sollevando preoccupazioni etiche sulle implicazioni di tali azioni.

Cambiamento delle percezioni di Israele

Storicamente, l’immagine di Israele in Africa è stata complessa. Sebbene a metà del XX secolo Israele godesse di buone relazioni con molti nuovi stati africani indipendenti, questa dinamica è cambiata drasticamente dopo la guerra dello Yom Kippur del 1973, portando a interruzioni dei legami con numerose nazioni. Oggi, Israele sta compiendo sforzi determinati per riaccendere queste relazioni, riaprendo ambasciate e impegnandosi in attività diplomatiche.

Tuttavia, il contesto più ampio rimane sfidante. Paesi come il Sudafrica, con la propria storia di apartheid, continuano a guidare la battaglia contro le politiche israeliane riguardanti la Palestina. Questo sentimento è condiviso in tutto il continente, dove molte nazioni mantengono una posizione pro-palestinese, spesso influenzata da una memoria collettiva delle lotte coloniali.

Sfide e prospettive future

Nonostante alcuni successi, i tentativi di Israele di guadagnare terreno in Africa sono ostacolati dal complesso panorama geopolitico del continente. La nazione affronta una forte concorrenza da parte di potenze come Cina e Russia, che hanno attivamente cercato di attrarre i leader africani sia per supporto economico che politico. Inoltre, l’incapacità di Israele di spostare sostanzialmente la narrazione riguardante le sue azioni a Gaza rimane un ostacolo significativo.

Mentre Israele cerca di rafforzare le proprie alleanze, deve navigare nel delicato equilibrio tra offrire aiuti e affrontare le implicazioni più ampie della propria politica estera. Il futuro della strategia diplomatica di Israele in Africa dipenderà probabilmente dalla sua capacità di promuovere alleanze genuine che trascendano le mere relazioni transazionali.

