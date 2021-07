La studentessa che ha ricevuto sei dosi di vaccino per errore: “Non mi danno il green pass”

La studentessa che ha ricevuto sei dosi di vaccino per errore: “Non sono una no vax e non ho denunciato nessuno, ma non mi danno il green pass”

Virginia Grilli, la studentessa 23enne che il 9 maggio scorso aveva ricevuto sei dosi di vaccino per errore all’ospedale Noa di Massa Carrara dà la notizia che sta a metà fra beffa e paradosso: “Non mi danno il green pass”.

La dà al Corriere della Sera nel corso di una intervista che non solo fa il punto sulle sue condizioni e convinzioni dopo l’incidente di maggio, ma che mette all’indice anche la situazione paradossale per cui lei, che praticamente è farcita di vaccino come un bignè, non ha il green pass. Perché? Perché Virginia è ancora un caso da studiare e non un essere umano da “liberare” in virtù della sua raggiunta ma non certissima immunità.

Dopo l’errore con sei dosi di Pfizer non le danno il Green Pass: “ma non sarò mai una no vax”

Tutto questo anche se fra poche settimane dovrà riprendere gli studi e frequentare quei luoghi dove si sostanzia il suo diritto a vivere e migliorarsi. Il sunto della situazione di Virginia è invece più banale e sta tutto in quella strana equazione: sei dosi di vaccino Pfizer somministrate (per sbaglio) ma niente Green Pass.

La 23enne si sottopone a continui controlli ma la sua disavventura non ha scalfito il suo sistema etico e civico: “Non sarò mai una no vax. Anzi, faccio un appello ai miei coetanei: vaccinatevi, mettete le mascherine e niente assembramenti”.

Non le danno il Green Pass malgrado l’errore di maggio: “Nessuna denuncia penale”

Non glie lo ha scalfito neanche rispetto alla rivalsa nei confronti dell’equipe di vaccinatori che il 9 maggio sbagliò clamorosamente dosaggio: Virginia non li ha denunciati penalmente perché “si può sbagliare.

Mi riservo di chiedere i danni morali e materiali all’ospedale. Spero che la mia esperienza serva a non far accadere mai più errori del genere”. Si, ma Virginia come sta adesso? Al Corsera ha detto: “Sto attraversando un periodo di malessere fisico e psicologico. Potrei avere un’alterazione del sistema immunitario. Mi avevano detto che l’overdose di vaccino avrebbe annullato il vaccino stesso e dunque non avrei avuto gli anticorpi”.

Errore con sei dosi ma non le danno il Green Pass: “Farò causa a Regione e Ministero”

Ecco, il sunto della faccenda sta tutto in questo nuovo dato che indice chi la ascolta ad interrogarsi su quanto quello che le è successo possa fungere da scudo contro il coronavirus: “E invece ora valori che superano di 60 volte la soglia della normale vaccinazione con due dosi. Nessuno lo sa, non esiste letteratura. E non riesco a ottenere il green pass. Nessuno si prende la responsabilità di rilasciarmelo essendo io un caso unico. Se non lo avrò farò causa a Regione Toscana e ministero della Salute. Senza la certificazione a settembre non posso frequentare l’università”.