Una ragazza albanese di 29 anni ha raccontato di essere stata stuprata da un suo connazionale la scorsa estate. L’uomo (50 anni) è stato fermato dai carabinieri ed è ora in stato di arresto.

Monza, la stupra e prova a comprare il suo silenzio: denunciato e arrestato

Il racconto della giovane è raccapricciante. La ragazza era stata invitata a cena in un locale di Milano nell’estate del 2022 da un uomo di 50 anni amico di famiglia. Durante la cena, però, l’uomo avrebbe drogato la giovane e poi avrebbe abusato di lei per tutta la notte. La 29enne si è risvegliata nuda la mattina dopo ancora nel letto dell’uomo, insieme anche ad un’altra persona (anche lui 50enne albanese).

L’arresto dello stupratore

La ragazza è andata al Mangiagalli dove è stata curata e dove ha potuto fare le analisi del sangue che hanno ravvisato il fatto che la 29enne fosse stata drogata. Corsa dai carabinieri, l’albanese ha denunciato l’uomo per l’accaduto. Il 50enne ha provato, nel periodo successivo, a contattare la ragazza e ad offrirle dei soldi per ritirare la denuncia, ma non la sua richiesta non è stata accolta. Il 50enne amico di famiglia è ora in carcere, mentre il suo amico è agli arresti domiciliari.