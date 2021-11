La sua auto finisce in un canale, muore il fotografo Lorenzo Marzoli

La sua auto finisce in un canale che costeggiava la strada nel pontino che percorreva di prima mattina, muore il fotografo Lorenzo Marzoli

La sua auto finisce in un canale, muore lo stimato fotografo pontino Lorenzo Marzoli: il 39enne, molto conosciuto nel territorio per la sua attività professionale, è deceduto in territorio del comune di Fondi, in provincia di Latina, nella prima mattinata di domenica 14 novembre.

Secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri della territoriale giunti sul posto per i rilievi assieme a soccorritori e team tecnici l’incidente sarebbe stato in autonomia. L’auto che Marzoli stava guidando, un’Audi, sarebbe finita per cause da accertare con maggior rigore nelle acque di un canale che costeggia la carreggiata, ribaltandosi.

Dopo l’allarme, intorno alle 6.30 del mattino, sul posto in via Sette Acque assieme ai militari è giunta una squadra del personale personale operativo dei Vigili del Fuoco di Terracina.

Gli operatori hanno trovato l’auto di Marzoli ribaltata e parzialmente sommersa dall’acqua del canale. Con una benna i soccorritori hanno issato la vettura e fatto la tragica ma prevedibile constatazione che all’interno del suo abitacolo, lato guida, c’era una persona deceduta: era Lorenzo.

I sanitari del 118 hanno constatato il decesso del 39enne ed hanno allertato il medico legale ed il magistrato di turno in servizio presso la procura competente, che hanno effettuato le tristi incombenze di asseverazione del decesso in punto di diritto.

Sono in corso accertamenti ulteriori per cercare di comprendere le esatte dinamiche del sinistro e le possibili cause di innesco dello stesso.