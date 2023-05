Home > Video > La Suprema: "Non mi vergogno ad uscire così" La Suprema: "Non mi vergogno ad uscire così"

La Suprema replica agli haters che le chiedono se non si vergoni ad uscire in modo appariscente: "No non mi vergogno ad uscire così, anche se mi vesto male mi diverto. Mi diverto a truccarmi così o ad uscire con i tacchi anche se non ci so camminare. Non lasciate che siano gli altri a decidere cosa sia imbarazzante o vergognoso, se vi rende felici, se vi divertite, fatelo. Le persone vi continueranno a giudicare anche se vi vestirete in modo conforme alla società".