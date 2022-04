La Svezia ha deciso di entrare nella Nato: presenterà domanda a giugno

Il primo ministro della Svezia ha manifestato l'intenzione di chiedere l'ingresso del suo paese nella NATO: la domanda verrà presentata a giugno.

La Svezia presenterà domanda per entrare nella NATO: lo hanno reso nodo media locali citando le parole del primo ministro Magdalena Andersson il cui obiettivo sarebbe quello di ottenere l’ingresso nell’Alleanza alla riunione in programma a Madrid a fine giugno.

Svezia decide di entrare nella NATO

L’informazione è giunta nello stesso giorno in cui il premier ha avuto un colloquio con la sua collega finlandese Sanna Marin. L’ingresso nella NATO, come aveva già anticipato il Times citando fonti governative, sarà probabilmente stato uno degli argomenti toccate dalle due leader che terranno una conferenza stampa congiunta per annunciare i contenuti del loro incontro.

Lo stesso governo finlandese presenterà oggi al Riksdag una relazione sulla politica di sicurezza che ci si aspetta contenga un’ampia revisione e un elenco sia dei pro che dei contro dell‘adesione finlandese alla NATO.

Anche in Svezia sono in corso lavori per sviluppare una nuova analisi della politica di sicurezza che sarà presentata in una relazione pubblica entro il 31 maggio.