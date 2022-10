Dopo alcuni sopralluoghi della Guardia Costiera la Svezia smentisce Gazprom: "Le perdite nel Nord Stream non sono cessate", Peskov: "Reazione isterica"

A quasi una settimana dal fatto la Svezia smentisce Gazprom: “Le perdite nel Nord Stream non sono cessate affatto”. Secondo Stoccolma le fuoriuscite che la società russa aveva dato per finite quattro giorni fa sarebbero ancora in atto, anzi, sono aumentate.

Le esplosioni che hanno coinvolto i gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, hanno fatto un danno che per la Svezia ancora c’è: le fuoriuscite di gas continuano.

Nord Stream, la Svezia smentisce Gazprom

Nella giornata di sabato scorso invece Gazprom aveva annunciato che una delle due linee, Nord Stream 2, non subiva più alcuna perdita. Non è affatto d’accordo la Guardia costiera svedese, secondo cui le fuoriuscite di gas dalle tubature non solo non si sono fermate, ma “sono addirittura cresciute di dimensioni”, come riporta Open.

Bolle di superficie larghe 30 metri

Il personale avrebbe effettuato un volo nelle prime ore del mattino del 4 ottobre sopra i luoghi interessati e mentre la perdita del Nord Stream 1 non era più visibile, “quella più piccola proveniente da Nord Stream 2 è leggermente più grande di ieri, con le bolle in superficie arrivate a superare i 30 metri di diametro”. Poche ore dopo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva detto che le condutture potranno essere riparate e ripristinate, tuttavia che “per ora non ci sono tempistiche specifiche”.

Poi ha spiegato che la reazione dell’Occidente è stata “isterica” e che la Russia non ha ancora chiaro “con chi collaborare per ripristinare il flusso di Nord Stream”.