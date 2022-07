La Talpa, Ida Platano tra i concorrenti? L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Ida Platano potrebbe approdare a La Talpa nella prossima stagione tv.

Ida Platano a La Talpa

Dopo Uomini e Donne Ida Platano approderà anche a La Talpa? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che Pier Silvio Berlusconi ha confermato che il programma si farà.

Tempo fa si era parlato anche della presunta partecipazione di Gemma Galgani al programma tv, ma al momento non vi sono certezze riguardanti il presunto ingresso suo e della sua amica all’interno del programma tv. In tanti tra i fan delle due dame di Uomini e donne non vedono l’ora di saperne di più in merito alla vicenda.

Silvia Toffanin conduttrice

Sempre secondo i rumors in circolazione a prendere il timone della prossima edizione de La Talpa potrebbe essere proprio la moglie di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin.

Nell’ultimo anno il ruolo della conduttrice in tv è stato ampliato e si vocifera anche che possa avere un ruolo speciale nella nuova edizione di Amici. Al momento si tratta solo di indiscrezioni e per saperne di più sulle novità Mediaset non resta che attendere e in tanti tra i fan della conduttrice sono impazienti di conoscere tutti i dettagli sulla vicenda.