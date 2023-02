La telefonata nella notte e il messaggio: "Svegli sua moglie, lei ha vinto 17 milioni di euro"

Prima la rabbia per aver scelto il 13 gennaio invece del 14 poi la sorpresa che cambia la vita: "Svegli sua moglie, lei ha vinto 17 milioni di euro"

Quella telefonata nella notte con messaggio di notifica se la ricorderà per tutta la vita, anche se lui in quegli attimi aveva pensato ad uno scherzo, ma non lo era affatto: “Svegli sua moglie, lei ha vinto 17 milioni di euro”.

In Francia sta facendo scalpore la vicenda di un operaio ha centrato il jackpot della lotteria nazionale grazie ad un errore di casella. Insomma, come scrive Le Parisien, a volta “la disattenzione fa bene”.

“Svegli sua moglie, lei ha vinto 17 milioni”

Perché? Perché il fortunatissimo giocatore che ha vinto 17 milioni di euro centrando il “grattino” di Capodanno il 14 gennaio pensava di giocare per il giorno prima.

Lo ha spiegato in queste ore un comunicato stampa del FDJ pubblicato ieri, giovedì 2 febbraio. Ma cosa era successo dunque? Che quando l’uomo ha riempito la sua griglia di gioco nella giornata di venerdì 13 gennaio, forse inconsciamente superstizioso lui haspuntato per errore la data del giorno successivo, il 14.

La superstizione e la rabbia prima della gioia

Poi c’era stato il sorteggio di sabato 14 ed era uscita proprio la combinazione di numeri inserita dall’operaio, che si era fatto venire un mezzo infarto per la rabbia, roba da minare la salute, perché lui quei numeri fortunatissimi credeva di averli giocati solo un giorno prima.

Poi però l’uomo ha consultato l’ora sul suo telefono ed ha trovato una notifica di telefonata dell’FDJ che annunciava la lieta notizia. “Quel giorno, devo aver avuto una buona stella sopra la mia testa”. Il messaggio, probabilmente arricchito “letterariamente” dal racconto del neo milionario, diceva: “Svegli sua moglie per dirle che ha appena vinto 17 milioni di euro”.