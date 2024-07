'La Tenda a Vela', lo spettacolo per celebrare i 60 anni della A1

Firenze, 18 lug. (askanews) - Uno spettacolo per celebrare la bellezza dell'ingegno, del viaggio e del ricordo. La chiesa di San Giovanni Battista, meravigliosa opera architettonica realizzata dall'Architetto Giovanni Michelucci soprannominata anche come la "chiesta dell'Autostrada", ha ospitato 'La...

Firenze, 18 lug. (askanews) – Uno spettacolo per celebrare la bellezza dell’ingegno, del viaggio e del ricordo. La chiesa di San Giovanni Battista, meravigliosa opera architettonica realizzata dall’Architetto Giovanni Michelucci soprannominata anche come la “chiesta dell’Autostrada”, ha ospitato ‘La Tenda a Vela’, lo spettacolo realizzato dal poeta Davide Rondoni in occasione dei 60 anni dalla inaugurazione dell’Autostrada del Sole e dalla costruzione della chiesa dedicata alla memoria degli operai deceduti nel corso dei lavori per dar vita all’A1.

Davide Rondoni, autore dello spettacolo ‘La Tenda a Vela’, ha spiegato da dove ha tratto l’ispirazione per la realizzazione dell’opera: “Una notte, mentre ero nei pressi nella chiesa di San Giovanni Battista, mi sono soffermato ad osservare questa creazione di Michelucci. Ho pensato che fosse un po’ muta, così per farla ‘parlare’ di più ho deciso di iniziare a scrivere. Da lì è nata l’idea di ‘La Tenda a Vela’, un’opera per sottolineare l’importanza estetica ed architettonica della chiesa, ma allo stesso tempo per ricordare la forza industriale italiana, che ha portato alla realizzazione dell’Autostrada del Sole, e tutte le persone che hanno perso la vita durante i lavori per dar vita all’A1”.

L’evento si è svolto nell’ambito del progetto Wonders di Autostrade per l’Italia, nato con l’obiettivo di riscoprire la bellezza del territorio italiano. L’appuntamento a Campi di Bisenzio ha voluto, inoltre, celebrare i 60 anni della A1ed il centenario della prima autostrada al mondo, la Milano-Laghi inaugurata del 1924.

A margine dello spettacolo è intervenuta anche Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia: “È stato un evento molto importante che ha trasmesso grandi emozioni. Ricorrono i 60 anni dalla realizzazione della chiesa di San Giovanni Battista ed anche il 60° anniversario dall’inaugurazione dell’Autostrada del Sole. L’A1 ha collegato l’Italia da Nord a Sud ed è stata una grande opera di ingegno, di visione strategica, di operosità ed anche di sacrificio. Siamo qui anche per ricordare che la chiesa di San Giovanni Battista è dedicata a tutti coloro che hanno perso la vita durante i lavori di realizzazione dell’Autostrada del Sole”.

Lo spettacolo ‘La Tenda a Vela’ ha solleticato la sensibilità per la bellezza attraverso un gusto che giunge dal passato, valorizzando al meglio anche la cornice della chiesa di San Giovanni Battista: una tenda in cui trova riposo e memoria chi ha donato la propria vita per la realizzazione dell’Autostrada del Sole, una vela per chi si dedica una sosta durante il viaggio per prendere il largo nella propria interiorità.