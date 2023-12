La Terra d'Arneo, il Salento che ancora sorprende

Roma, 19 dic. (askanews) – Il Salento negli ultimi anni è stata una delle destinazioni turistiche più scelte da italiani e stranieri. Eppure c’è una parte di questo territorio che ancora sorprende . Stiamo parlando della Terra d’ Arneo, una zona ad ovest di Lecce che si affaccia sul mar Ionio. Una zona in cui le bellezze delle coste si sommano alla ricchezza dei prodotti della terra. Il mare è straordinario, calette e roccia si alternano: da Gallipoli, con i suoi bastioni e il mercato del pesce, a Porto Cesareo, con l’Area Marina Protetta e le sue pescherie, da Porto Selvaggio , con la pineta mediterranea che arriva fino in acqua e le grotte dove ci sono tracce dell’uomo già 150mila anni fa. Più sù le spiagge caraibiche di Torre Lapillo e Sant’Isidoro. Ma questa è anche la ” terra” del Primitivo e del Negroamaro, di un importante polo floro-vivaistico, di distese di ulivi, di un territorio interno e rurale che negli ultimi anni ha conosciuto un grande sviluppo. Grazie anche al Gal Terra d’Arneo, un esempio riuscito di collaborazione tra enti locali e imprese, tra pubblico e privato. Il Gal, Gruppo di Azione Locale, guidato da Cosimo Durante, grazie ad un positivo utilizzo dei fondi europei ha favorito la nascita di centinaia di aziende agricole, b&b, e agriturismi. Ha aiutato i pescatori di Gallipoli e Porto Cesareo, ha consolidato il tessuto produttivo in difficoltà, ha difeso l’economia della pesca e l’innovazione di cantine storiche che esportano in tutto il mondo. Come conferma e descrive ad askanews Cosimo Durante, Presidente Gal terra d’Arneo.

Mare straordinario e un entroterra laborioso, ma la Terra d’ Arneo è anche un paesaggio che stupisce: flora mediterranea , lagune e stagni, vigneti e uliveti. Qui hanno vissuto i Messapi, poi i Greci e i Romani. Una terra con una grande “memoria”: a ricordacelo le torri costiere d’avvistamento a difesa dai Saraceni , i frantoi ipogei ( da Gallipoli partivano le navi con l’olio lampante per illuminare le città di tutta Europa ), i palazzi e le chiese con i ricami di un barocco straordinario. Un territorio sorprendente, che merita di essere visitato, anche in inverno .