Un altro terremoto che ha avuto epicentro nella stessa zona di Ljubinje: la terra trema ancora in Bosnia, in mattinata forte scossa di magnitudo 5.1

La terra trema ancora in Bosnia e nella stessa area dove aveva già colpito in questi giorni: una forte scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata alle ore 6.27 di oggi, 24 aprile 2022, ad una profondità ipocentrica di 29,9 chilometri.

Secondo i dati dell’Ingv, anche questa violenta scossa ha avuto epicentro nella zona di Ljubinje, quella già colpita. Esattamente come il precedente di magnitudo leggermente superiore del 22 aprile il sisma è stato distintamente avvertito in Italia, soprattutto in Puglia e lungo l’intera parte meridionale della costa adriatica, dove si sono registrati attimi di forte paura in molte abitazioni.

La terra trema ancora in Bosnia

La quiete domenicale è stata spazzata via in pochi minuti da decine di messaggi social che hanno segnalato il sisma ed il fatto che molti cittadini hanno distintamente avvertito l’ennesima scossa.

Per quanto riguarda il territorio italiano al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la nottata è stata decisamente di quelle da dimenticare.

Scossa notturna anche fra Egeo e Ionio

Perché? Perché solo poco prima un’altra scossa ancora aveva interessato l’aera dell’Egeo occidentale ed aveva avuto anche quella una eco tellurica abbastanza marcata nelle zone ioniche del nostro paese. Dalla Bosnia intanto al momento arrivano segnalazioni di persone in strada, già provate dal fortissimo sisma di due giorni fa, e di soccorritori che stanno monitorando l’area.

dall’Ingv era arrivare proprio in queste ore analisi che non escludevano affatto recidive violente e così stato.