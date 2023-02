La terra trema ancora in Siria, le lacrime del Vescovo di Aleppo: "Qui è l'apocalisse"

In queste ore notturne la terra trema ancora in Siria ed in Turchia, ci sono state due scosse a cui hanno fatto da tragico contrappunto le lacrime del Vescovo di Aleppo: “Qui è l’apocalisse”.

Alle 3.47 e 3.53, in Turchia ed in Siria e secondo quanto riportato dall’Ingv ci sono state due scosse, quella in Siria con magnitudo di 4.8. Si attendono le ore del nmattino per aggiornare la tragica conta dei morti.

Il Vescovo di Aleppo: “Qui è l’apocalisse”

E il vescovo di Aleppo Antoine Audo non ha nascosto la sua disperazione ed ha raccontato: “Eravamo al terzo piano, la paura è stata enorme e ora tutta la gente è in strada, al freddo e sotto la pioggia“.

Intervistato da Vatican News, monsignor Audo, vescovo di Aleppo dei Caldei, ha detto sconfortato: “Non siamo abituati a questo genere di eventi, è la prima volta che vedo una cosa simile ad Aleppo”.

La notte davanti al palazzo vescovile

Le parole del vescovo sono contrappuntate dal suono delle sirene dei soccorritori. Aveva preannunciato l’alto prelato: “Stanotte dormiremo all’entrata del vescovado o altrove, vedremo cosa fare”. E in chiosa: C’è una grande paura, ci sono danni ovunque, anche in cattedrale.

Le biblioteche sono distrutte, le case crollate: è una situazione apocalittica“.