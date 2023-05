La terra trema ancora in Turchia: terremoto di magnitudo 4.5

Non c’è pace per una terra già martoriata da un cataclisma ed un terremoto di magnitudo mb 4.5 è avvenuto in Turchia, dove la terra trema ancora. Torna la paura nel paese devastato dalle terribili scosse dello scorso 6 febbraio che fecero una strage. Ma cosa è successo, e quando? La scossa è stata registrata oggi, 4 maggio, alle ore 04:50:02 (UTC), le 03:50:02 (UTC +02:00) ora italiana.

Turchia: terremoto di magnitudo 4.5

Il sisma è stato rilevato in orario locale nella zona del terremoto (Europe/Istanbul). E le coordinate geografiche? Sono state individuate a lat, lon: 40.5930, 26.2820 ad una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma e distintamente avvertito dalla popolazione, vuoi per l’intensità della scossa che per il terribile precedente di inizio 2023, quando due scosse gigantesche di magnitudo superiore a 7 ed una sequenza sismica devastante avevano distrutto buona parte del paese ed ucciso decine di migliaia di persone.

Verifiche su eventuali danni a persone o cose

Studi recenti hanno infatti dimostrato che le due scosse di terremoto che il 6 febbraio 2023 hanno fatto tremare la Turchia rappresentano, “oltre alle più forti in 2.000 anni di storia del Paese, anche la coppia più intensa mai registrata sulla terraferma”. In ordine a quest’ultimo sisma molti cittadini ne hanno dato menzione sui social e sono tutt’ora in corso le verifiche su danni a persone o cose.