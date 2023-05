Una tremenda scossa di terremoto ha colpito l’Oceano Pacifico, per la precisione l’isola di Tonga. Nell’arcipelago polinesiano si temono, oltre alle scosse di assestamento, anche gli tsunami.

La terra trema nell’Oceano Pacifico: terremoto di magnitudo 7.4 a Tonga

Il terremoto ha come epicentro un punto nell’Oceano Pacifico a 95 Km a Nord dell’isola di Tonga, per la precisione a Hihifo. A temere sono tutte le isole dell’arcipelago polineasiano, comprese le Fiji e Samoa. Al momento non sono stati segnalati danni a cose e persone e non dovrebbero esserci feriti o vittime. La magnitudo del terremoto è di 7.4 sulla scala Richter, considerato di intensità medio forte. La data in cui si è verificato il terremoto è quella odierna, 10 maggio 2023, alle ore 18.15 italiane. A Tonga erano invece le 5.15 del mattino.

Rischio tsunami: ecco cosa dicono gli esperti

Ciò che spaventa di più gli studiosi e gli abitanti dell’arcipelago delle isole polinesiane è la possibilità che in tutta la zona si verifichino dei maremoti. Al momento, però, stando a quanto ha dichiarato il Pacific Tsunami Warning Center:

“Sulla base di tutti i dati disponibili, non esiste una minaccia di tsunami perché il terremoto è avvenuto troppo in profondità”.

Il sisma, infatti, è avvenuto ad una profondità di 210 Km. Non è la prima volta che la zona è colpita da violenti terremoti, uno dei più recenti, infatti, risale al mese di novembre 2022.

