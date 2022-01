La TikToker Ariana, che ha quasi 50.000 follower, ha parlato degli aspetti negativi della sua bellezza, che le impedirebbe di fare amicizia con le ragazze

La TikToker Ariana, che ha quasi 50.000 follower, ha parlato degli aspetti negativi della sua bellezza, che le impedirebbe di fare amicizia con le ragazze. Secondo lei le altre donne sono troppo gelose.

La TikToker Ariana: “Non posso fare amicizia con le ragazze perché sono bella e sono gelose”

Ariana ha dichiarato pubblicamente di cercare una migliore amica, spiegando che non riesce a fare amicizia con le ragazze a causa del suo aspetto fisico. La donna ha un profilo su TikTok che ha raggiunto quasi i 50.000 follower e ha affermato che la sua vita è stata rovinata da questo “privilegio“. In un video ha spiegato che si aspetta di essere attaccata per aver parlato degli aspetti negativi del suo essere bella e attraente, sottolineando di essere riconoscente del fatto di essere “privilegiata” ma che questa condizione le rende le cose difficili dal punto di vista dell’amicizia.

p:nth-of-type(2)","sizes":[[8,8]],"hideOnSensitiveArticle":true,"relativePos":"after","additionalClass":"in-article","name":"div-gpt-ad-vip-slot","type":"VIP","bidders":{"ozone":"1420432300"}}” data-gpt-placeholder=”” data-response-start=”4133″ data-type=”gpt”>

La TikToker Ariana: “C’è un lato negativo di cui nessuno parla”

Ariana ha spiegato che ci sono degli aspetti negativi del fatto di avere un bell’aspetto. “C’è un lato negativo di cui nessuno parla, e parlerò della mia esperienza di donna” ha spiegato, sottolineando di non riuscire ad avere amiche donne. “Ed è qualcosa con cui ho lottato per molto tempo e non ho mai capito davvero perché” ha aggiunto. La sua bellezza, come lei stessa ha spiegato, l’ha rovinata da quando era a scuola e durante l’università, che è stato un momento molto difficile.

Ha raccontato che inizialmente le donne le fanno molti complimenti e si avvicinano a lei, ma poi arriva sempre il momento in cui la escludono e le parlano alle spalle.

La TikToker Ariana: “Piangevo con mia madre perché non capivo”

Ariana ha raccontato che spiegava alla sua famiglia che aveva dei problemi a creare dei rapporti di amicizia. “Tornavo a casa dal college nei fine settimane perché non avevo niente da fare e piangevo con mia madre perché non capivo” ha raccontato.

I suoi familiari le hanno risposto che sicuramente queste difficoltà erano dovute al suo aspetto fisico. La TikToker ha aggiunto che era così difficile fare amicizia con delle donne per lei che si era unita ad un gruppo di ragazzi.