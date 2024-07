La tradizione e l'innovazione della Pasta Fresca Morena

Roma, 30 Lug. (askanews) – A Ventimiglia, lungo la Riviera ligure, Pasta Fresca Morena coltiva il connubio tra tradizione e innovazione. Fondata circa 60 anni fa da un sogno comune di due generazioni, questa realtà continua a crescere grazie alla passione e alla dedizione che la famiglia ha tramandato nel tempo. Le radici della Pasta Fresca Morena affondano in un’epoca in cui l’arte della pasta era un vero e proprio mestiere di famiglia. La storia inizia con i miei nonni, Sebastiano Piombo con la moglie Maria Teresa , che da un negozio di parrucchieri e profumeria a Genova, hanno deciso di seguire un sogno ambizioso: da quel momento in poi è stato tutto un crescendo con mio padre Elio Bruno e mia mamma Piombo Silvana racconta Ramon Bruno , il titolare dell’azienda. L’impegno familiare si è evoluto attraverso l’acquisizione di macchinari sempre più moderni e attraverso l’espansione con un secondo punto vendita al mercato locale, consolidando la presenza dell’azienda sul territorio. La qualità è il cuore pulsante della Pasta Fresca Morena. Sin dall’inizio, l’azienda ha posto l’accento sulla scelta degli ingredienti e sulla produzione artigianale. Siamo ancora noi che tiriamo le sfoglie a livello manuale e impastiamo i ripieni spiega il titolare. Questo impegno nella lavorazione artigianale assicura che ogni prodotto mantenga l’autenticità e la freschezza che i clienti si aspettano. L’azienda, infatti, si distingue per l’uso di ingredienti locali e di qualità superiore, come i carciofi di Perinaldo e la lavanda, dando così vita a prodotti unici e ricercati. Nonostante il forte attaccamento alla tradizione, la Pasta Fresca Morena non ha mai smesso di innovare e reinventarsi. L’azienda offre un vasto assortimento di prodotti, dai classici ravioli di borragine ai più sofisticati ravioli al tartufo o alla bottarga. La sperimentazione non si ferma qui: nuove ricette come le tagliatelle alla lavanda e i ravioli con fiori eduli riflettono una continua ricerca di sapori innovativi e di tendenze gastronomiche. Questa voglia di esplorare è supportata dalla collaborazione con chef stellati come Ivan Bagioli e Bruno Cirino, che contribuiscono con le loro idee a creare nuove ricette. Pasta Fresca Morena non è solo un’azienda, ma anche un pilastro della comunità. Oltre a produrre pasta di alta qualità, l’azienda si impegna attivamente nel sostegno a manifestazioni locali e iniziative sociali. Attraverso pranzi e cene di beneficenza, e collaborazioni con associazioni locali, Pasta Fresca Morena dimostra il suo forte legame con il territorio e la volontà di restituire alla comunità. Con un occhio sempre rivolto al futuro, Pasta Fresca Morena continua a espandersi: l’azienda ha aperto di recente un nuovo punto vendita a Perinaldo, mirato alla vendita di prodotti locali e ricercati. I piani di espansione includono l’apertura di un altro punto vendita al mercato di Bordighera, con l’obiettivo di rendere i loro prodotti accessibili a un pubblico sempre più ampio. Nonostante la crescita e l’innovazione, però, rimaniamo fedeli alle nostre radici, mantenendo intatti i valori e le tradizioni che hanno reso Pasta Fresca Morena un nome di fiducia. Sono grato e orgoglioso per aver ereditato questo sogno. Si tratta di tramandare la nostra cultura di famiglia al mondo . È l’attaccamento alle radici, assieme alla continua ricerca di eccellenza, che Pasta Fresca Morena continua la sua crescita, mantenendo sempre e comunque, il sapore della tradizione.