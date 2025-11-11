La tradizione siciliana conquista il mondo grazie a SIMEST

Sciacca, 11 nov. (askanews) – Sostenere la crescita, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è da oltre trent’anni al centro della missione di SIMEST. Accanto ai tradizionali strumenti di finanza agevolata, supporto all’export e investimenti partecipativi, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti promuove oggi nuovi percorsi dedicati allo sviluppo delle competenze, alla crescita sostenibile e al rafforzamento della competitività internazionale delle imprese.

E’ questo l’obiettivo della Lounge CDP – SIMEST – ELITE, il programma che ha offerto alla siciliana Campodoro l’opportunità di seguire un percorso di formazione avanzata e occasioni di networking con l’ecosistema Elite, che oggi conta oltre 1.400 aziende in più di 20 paesi.

Maria Teresa Cardinale di Simest ha dichiarato: “Dal successo della prima edizione, abbiamo deciso di lanciare una nuova Lounge che partirà a dicembre 2025 e che durerà ventiquattro mesi. Avrà un focus sulle Pmi del Sud Italia e sulle imprese giovanili e femminili per le quali saranno previsti dei criteri e delle condizioni di accesso ad hoc. L’obiettivo è quello di fornire alle imprese partecipanti degli strumenti operativi che consentano di tradurre la visione aziendale in azione. Questo d’altronde corrisponde alla visione istituzionale di SIMEST e CDP che accompagnano il tessuto imprenditoriale italiano nella crescita internazionale. Tra i partecipanti alla prima edizione figura l’impresa Campo d’Oro che opera da circa 40 anni a Sciacca nella produzione di specialità alimentari tipiche della tradizione siciliana”.

La partecipazione alla Lounge CDP SIMEST ELITE ha permesso all’Azienda siciliana guidata da Paolo Licata di poter contare su know how, capitali e relazioni per affrontare con fiducia le sfide dei mercati internazionali.

Paolo Licata, Amministratore Delegato di Campo d’Oro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Campo d’Oro produce a Sciacca conserve e specialità tipiche siciliane che vengono esportate in tutto il mondo. La nostra produzione è dedicata principalmente al mondo dei sughi pronti e dei pesti che vengono distribuiti in diverse nazioni e che sono destinati principalmente ai supermercati. Campo d’Oro negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di crescita e di internazionalizzazione e, grazie agli strumenti che SIMEST ha messo a nostra disposizione, abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a tantissime fiere in giro per il mondo, di investire in macchinari e in una visione sostenibile ma anche di migliorare l’organizzazione aziendale. Con SIMEST abbiamo avuto l’opportunità di partecipare alla Lounge Elite, un percorso di alta formazione strategica che ci ha permesso di creare delle sinergie con altre imprese e di accrescere le nostre competenze all’interno di una visione strategica e internazionale”.

Un esempio concreto di come l’integrazione tra strumenti finanziari, formazione e networking possa trasformarsi in un vero acceleratore di crescita. Grazie alla Lounge CDP SIMEST ELITE e al supporto degli strumenti di SIMEST e CDP, realtà come Campo d’Oro possono oggi contare su competenze, capitali e relazioni strategiche per affrontare con fiducia le sfide dei mercati internazionali.