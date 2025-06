La tragica morte del brigadiere Carlo Legrottaglie: ecco cosa è successo a Francavilla Fontana

La tragedia si consuma nelle campagne di Francavilla Fontana: il brigadiere Carlo Legrottaglie, 59 anni, viene ucciso da un colpo di pistola mentre inseguiva due fuggitivi. Gli inquirenti raccontano una storia di disperazione e violenza, dove l’omicidio si trasforma in una strategia per nascondere un arsenale di armi. Chi ha sparato? E perché? Le domande si accumulano mentre le indagini si intensificano.

Il conflitto a fuoco

Era giovedì mattina quando il brigadiere Legrottaglie ha incrociato il suo destino con quello di Michele Mastropietro e Camillo Gianattasio. I due erano in fuga, ma non si aspettavano di essere inseguiti. La tensione era palpabile. Le campagne di Grottaglie diventano il palcoscenico di un dramma inaspettato. Le sirene delle auto della polizia risuonano mentre i fuggitivi tentano di seminare la cattura.

La dinamica della fuga

Il brigadiere, con la sua determinazione, non si arrende. Ma la situazione degenera. Mastropietro, armato, decide di sparare. Il colpo è fatale. Legrottaglie crolla a terra, mentre Gianattasio e Mastropietro si allontanano. La polizia, allertata da un’operazione di inseguimento, si mobilita rapidamente. Riusciranno a fermarli?

Un arsenale scoperto

Le indagini successive rivelano un quadro allarmante. Gli agenti trovano un vero e proprio arsenale nell’abitazione di Gianattasio. Quattro pistole semiautomatiche, due revolver, un fucile a canne mozze. E non finisce qui: numerose munizioni, silenziatori artigianali, e strumenti per modificare le armi. Un vero e proprio tesoro di morte, nascosto in un locale commerciale.

Le conseguenze legali

La conferma dell’arresto di Gianattasio arriva in un clima di crescente tensione. La giustizia deve fare il suo corso. Ma la situazione si complica: due agenti sono indagati per omicidio colposo. La questione dell’uso legittimo delle armi in un contesto così critico è ora sotto scrutinio. Il rischio di un eccesso di zelo è reale. E la domanda resta: dove finisce la legittima difesa?

Le testimonianze sul campo

Operatori e testimoni raccontano di momenti di panico, di colpi di pistola, di urla. La paura ha invaso la scena. Alcuni operai, presenti durante l’inseguimento, si sono trovati in mezzo al caos. La polizia ha fatto scudo con i veicoli, proteggendo i civili da una situazione che poteva degenerare ulteriormente.

Un omicidio che scuote la comunità

La morte di Legrottaglie ha scosso profondamente la comunità. Un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della giustizia, strappato via in un attimo. Le reazioni non si sono fatte attendere: chi chiede giustizia, chi invoca maggiori misure di sicurezza. La memoria del brigadiere rimarrà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto.