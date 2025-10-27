Home > Cronaca > La transizione dai motori di ricerca tradizionali all'intelligenza artificiale

La transizione dai motori di ricerca tradizionali all'intelligenza artificiale

la transizione dai motori di ricerca tradizionali allintelligenza artificiale 1761532206

Un'analisi approfondita sull'impatto dell'AI search sulla SEO e strategie operative per ottimizzare la presenza online.

di Pubblicato il

Problema/scenario

Negli ultimi anni, l’evoluzione della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. Con l’emergere di piattaforme di ricerca basate su AI come ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode e Claude, i modelli di interazione degli utenti con i motori di ricerca sono stati stravolti. I dati mostrano un trend chiaro: la zero-click search ha raggiunto percentuali impressionanti, con il 95% degli utenti che utilizza Google AI Mode, mentre ChatGPT varia tra il 78% e il 99%.

Questa transizione ha comportato un crollo del CTR organico, con una riduzione media del 32% per la prima posizione nei risultati di ricerca. Aziende come Forbes hanno registrato un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha visto una diminuzione del 44%.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, i motori di risposta come ChatGPT e Claude utilizzano modelli fondativi (foundation models) e metodologie di Retrieval-Augmented Generation (RAG) per fornire risposte immediate e pertinenti agli utenti. La differenza principale tra queste piattaforme e i motori di ricerca tradizionali risiede nel modo in cui gestiscono le informazioni: i motori di risposta tendono a generare risposte basate su una selezione delle fonti più rilevanti, mentre i motori di ricerca si concentrano sul posizionamento delle pagine. Terminologie come grounding, citation patterns e source landscape sono fondamentali per comprendere come le informazioni vengono recuperate e presentate agli utenti.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

  • Mappare ilsource landscapedel settore.
  • Identificare25-50 prompt chiave.
  • Testare suChatGPT,Claude,PerplexityeGoogle AI Mode.
  • Impostare Analytics (GA4 con regex per bot AI).
  • Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

  • Ristrutturare contenuti per l’AI-friendliness.
  • Pubblicare contenuti freschi.
  • Garantire presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn).
  • Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

  • Tracciare metriche:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment.
  • Utilizzare strumenti comeProfound,Ahrefs Brand Radar,Semrush AI toolkit.
  • Eseguire untesting manuale sistematico.

Fase 4 – Refinement

  • Iterare mensilmente suiprompt chiave.
  • Identificare nuovi competitor emergenti.
  • Aggiornare contenuti non performanti.
  • Espandere su temi contraction.

Checklist operativa immediata

  • Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante.
  • UtilizzareH1/H2 in forma di domanda.
  • Includere un riassunto di tre frasi all’inizio di ogni articolo.
  • Verificare l’accessibilità senza JavaScript.
  • Controllarerobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot.
  • Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro.
  • Richiedere recensioni fresche suG2/Capterra.
  • Pubblicare suMedium,LinkedIn,Substack.

Prospettive e urgenza

È fondamentale agire con prontezza: il tempo è un fattore cruciale e le opportunità per i first movers sono tangibili. Coloro che esitano potrebbero incorrere in rischi notevoli, specialmente in un contesto in cui l’evoluzione della ricerca online si sta trasformando rapidamente. Questo è evidenziato dall’emergere di modelli innovativi come il Pay per Crawl di Cloudflare.