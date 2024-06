La trascinente energia di Lord of the Dance fa tappa a Milano

Milano, 4 giu. (askanews) – Lord of the Dance, il più grande spettacolo di danza irlandese al mondo, è una delle produzioni di danza di maggior successo al mondo ed è lo spettacolo itinerante di maggior successo nella storia dell’intrattenimento.

Ballerino, coreografo e regista, Michael Flatley (già protagonista nello show Riverdance) è l’ideatore dello spettacolo che ha cambiato per sempre il volto della danza irlandese, presenta un nuovo tour speciale di Lord of the Dance che farà rivivere lo spettacolo originale portandolo a un nuovo livello, pensato anche per le nuove generazioni di fan, con nuovi allestimenti, nuovi costumi, nuove coreografie ed effetti speciali.

Il tour A Lifetime of Standing Ovations di Lord of the Dance arriverà in Europa la prossima primavera e in Italia farà tappa a Milano per due date uniche il 10 e 11 giugno 2024 al TAM – Teatro Arcimboldi Milano.