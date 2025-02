La trasformazione organizzativa di Aspi diventa un caso di studio

Roma, 18 feb. (askanews) – La trasformazione organizzativa di Autostrade per l’Italia diventa un caso di studio. L’università Luiss ha presentato “Evolution Road”, uno studio che esplora la trasformazione organizzativa in Autostrade per l’Italia, in cui si evidenzia come, negli ultimi anni, nell’ambito di questo percorso di trasformazione, Aspi abbia messo sempre più al centro della propria azione i principi Esg, come spiega il rettore dell’ateneo, Paolo Boccardelli: “Quello che ci ha insegnato questo caso è che le aziende sono comunità di persone, che se si riesce a coinvolgere attorno a un grande progetto di trasformazione, questo può avvenire in maniera significativa, mettendo al centro il capitale umano, la formazione e lo sviluppo di una nuova cultura organizzativa. Teniamo presente che l’azienda si è trovata ad affrontare un cambiamento epocale dal punto di vista del business, con la mobilità nuova, quella sostenibile, quella che si avvale della tecnologia digitale in un momento di grande cambiamento sia al proprio interno sia all’interno della compagine azionaria”.

La profonda trasformazione di Autostrade per l’Italia, ha detto l’amministratore delegato del gruppo, Roberto Tomasi, è stato un passo indispensabile per la realizzazione del grande piano di investimenti per la rigenerazione delle infrastrutture. Il cambio di paradigma. ha aggiunto, ha interessato le modalità d’intervento e di monitoraggio delle infrastrutture, ma ha riguardato anche il modello organizzativo e l’impegno sul piano delle competenze, due elementi imprescindibili per affrontare con efficacia le sfide di una mobilità del futuro.

Un processo di trasformazione che ha messo al centro le persone come ha spiegato il responsabile Rectruiting, training and people development di Aspi, Angelo Perica: “Negli ultimi anni abbiamo affrontato una trasformazione che ha creato interesse in Luiss, un partner consolidato e da qui è nato ‘Evolution Road’ che è il risultato di un lavoro di ricerca che hanno condotto presso di noi attraverso interviste, dati e documenti, che racconto ex post quella che è stata la nostra trasformazione, basata su tre pilastri: le persone, i dati e le infrastrutture”.

A partire dal 2019, Aspi ha avviato infatti un rinnovamento delle risorse con un piano di recruiting che ha portato anche all’abbassamento dell’età media del Gruppo. I numeri, che vengono richiamati nel volume, illustrano i risultati raggiunti: oltre 2.900 nuove assunzioni dal 2020, su un totale di addetti di circa 10mila unità, e un incremento della percentuale di profili STEM in azienda.