La traslazione di Papa Francesco a S. Maria Maggiore sarà a passo d'uomo

Roma, 25 apr. (askanews) – Il feretro di Papa Francesco dopo il funerale in San Pietro sarà traslato a passo d’uomo verso Santa Maria Maggiore con un piccolo corteo di cardinali che però partiranno in macchina; la folla potrà assistere lungo il percorso dietro transenne ma non seguire la bara in processione; la tumulazione non sarà aperta al pubblico.

Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha descritto l’itinerario che concluderà la cerimonia funebre.

Il feretro “passerà la galleria Pasi, attraverserà il ponte, il tragitto segue Corso Vittorio, Piazza Venezia, proseguirà i Fori Imperiali, salirà per via Labicana, girerà per via Merulana e da lì dritto per dritto a Santa Maria Maggiore, dove ci sarà la tumulazione che non sarà aperta al pubblico” ha detto Giannini.

“Il percorso non sarà possibile seguirlo, ci saranno delle transenne e dove ci sono le persone il percorso sarà fatto a passo d’uomo. Ci sarà un piccolissimo corteo funebre fatto da cardinali ma sarà in auto. Le persone dovranno stare dietro le transenne; noi abbiamo notato la crescita esponenziale di visite a Santa Maria Maggiore, si è disposto di mettere quattro megaschermi fra fronte e retro Basilica anche per i giorni successivi, ci stiamo attrezzando anche per questo” ha concluso Giannini.