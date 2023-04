La truffa via sms arriva con il messaggio "Gentile cliente, verifichi i suoi dati"

La truffa via sms arriva con il messaggio "Gentile cliente, verifichi i suoi ...

La truffa via sms ruba il denaro dal conto in banca con il messaggio "Gentile cliente, verifichi i suoi dati".

Con questa truffa a una donna sono stati rubati 13mila euro. Il giudice ha condannato l’istituto bancario a risarcire la vittima della frode.

Signora truffata con un sms

A Firenze una signora ha ricevuto un sms sul suo telefonino nel 2020. Il messaggio invitava l’utente a verificare i dati cliccando sul link contenuto nell’sms. La donna ha premuto sul link senza pensarci troppo, ma senza inserire i suoi dati. Dopo pochi giorni è partito un bonifico di oltre 13mila euro dal suo conto corrente.

I truffatori che hanno inviato il messaggio sono riusciti a rubarle il denaro entrando nel conto della donna e facendo un bonifico su un conto offshore.

Banca condannata a risarcire la donna

La donna si è recata in banca per chiedere un chiarimento, ma l’istituto di credito ha fatto orecchie da mercante rifiutandosi di risarcire la loro cliente.

La donna ha deciso di denunciare l’accaduto al Codacons Toscana il quale è ricorso al tribunale. Giovanna Colzi, giudice del caso, ha dato ragione alla donna e ha condannato la banca a risarcire la signora dell’intera cifra che le è stata sottratta.

Una sentenza importante

Il commento della presidente del Codacons Toscana Silvia Bartolini: “È una sentenza importante perché di casi come questi ne capitano tanti e il tribunale ha ribadito un principio: la banca deve adoperarsi per attuare tutti i sistemi di sicurezza possibili e che, in caso di contestazione, deve provare che è stato davvero il cliente a fare quell’operazione“.

