Antiochia, 6 feb. (askanews) – Gli abitanti di Antiochia, nell’estremo Sud della Turchia, sono scesi in strada alle 04.17 del mattino, l’ora esatta in cui la terra ha iniziato a tremare il 6 febbraio 2023, durante il devastante terremoto di magnitudo 7,8 che ha trasformato intere città in campi di rovine. In omaggio alle 60.000 vittime sono stati gettati fiori nel fiume Oronte.