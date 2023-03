La Tv dei 100 e Uno, Bonolis: "Mio figlio alla Juventus? Non posso dirlo!"

Il conduttore Paolo Bonolis si è raccontato come papà e come nonno: "Sogno che i miei figli vivano i loro"

Paolo Bonolis è stato uno dei personaggi più attesi di questa prima puntata de “La Tv dei 100 e Uno” andata in onda mercoledì 15 marzo. Il conduttore ha dialogato con i giovanissimi protagonisti del programma del suo essere papà, ma anche nonno di due nipotini: “Uno si chiama Sebastiano. Essendo nato di 5 chili e 100, i genitori lo sentivano sempre piangere. Io e Sonia abbiamo spiegato che non devono dargli da mangiare in base al peso ma all’età. Ha una fame biblica, come un bambino di otto anni”, ha spiegato.

Bonolis scherza sul figlio: “Se la Juventus lo chiama… vado dall’avvocato”

Il conduttore ha poi parlato di una delle sue grandi passioni, vale a dire l’Inter, squadra della quale sappiamo che è tifoso. A tale proposito si è lasciato andare ad una battuta: “Se mio figlio calciatore lo chiamasse la Juventus? Non posso dirlo, ci sono i bambini”, quindi ha proseguito, sempre con fare scherzoso: “Vado con l’avvocato!”.

“Mia mamma mi dava l’aglio crudo”

Non ultimo Paolo Bonolis ha ripercorso alcuni momenti della sua infanzia. Tra gli aneddoti da lui raccontati quello della madre che gli dava da mangiare l’aglio crudo o ancora quando faceva Pipì nel letto per “pigrizia”.