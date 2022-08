Il tam tam del gossip non cessa di indicarla come fattore cardine della fine della storia: la variante Cristiano Iovino nel tradimento Totti-Blasi

La new di gossip più seguita dell’estate continua a tenere banco con una “nuova lettura” della fine del matrimonio di una delle coppie più seguite dagli italiani: la variante Cristiano Iovino nel tradimento Totti-Blasi viene ormai indicata come certa ed attiva e non cessano le voci sui messaggi che nel 2021 il capitano avrebbe trovato sul cellulare di Ilary, messaggi da cui sarebbe scaturita poi la propensione di Francesco Totti a tradire a sua volta la moglie con Noemi Bocchi.

Cristiano Iovino e il tradimento Totti-Blasi

Le notizie rilanciate dal Corriere della Sera e da Novella 2000 sulla conduttrice dell’Isola dei famosi e su Cristiano Iovino, personal trainer già noto alla cronaca rosa, si susseguono anche se senza riscontri oggettivi. Ci sono anche media più diretti che, come PipolGossip citato da Fanpage, spiegano che Cristiano Iovino stesse “consolando Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito”. La narrazione del Corsera invece è tutta incentrata sul timing dei tradimenti presunti: “Poco dopo Ferragosto 2021, Totti avrebbe scoperto che tra Ilary e Cristiano Iovino, non ci sarebbe stata solo un’amicizia.

Piuttosto un flirt o qualcosa d’altro. I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano”.

Cosa è successo al “Pupone” dopo quei messaggi

Insomma, Totti avrebbe fatto tana a sua moglie che con Iovino si scambiava confidenze forse eccessive e si sarebbe sentito “autorizzato” a tradire a sua volta o ad essere più confidenziale con terze persone, fra cui Noemi Bocchi che poi avrebbe conquistato il suo cuore in virtù di quella vulnerabilità pregressa.

Ma chi è Cristiano Iovino? Si tratta di un personal trainer e pierre romano già finito al centro del gossip per le sue relazioni, a volte confermate altre smentite, con Sabrina Ghio, Zoe Cristofori e Giulia De Lellis.