La vedova di Navalny lancia un canale tv contro la censura russa

Parigi, 3 giu. (askanews) – La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, che ha raccolto la sua eredità di oppositrice del regime di Putin, ha annunciato il lancio di un canale televisivo, dedicato alla memoria del marito e alla “libertà di espressione in Russia”.

Il progetto, presentato da Parigi, è in collaborazione con l’Ong Reporter senza frontiere (RSF).

“Sono particolarmente grata che stiamo facendo questa cosa. Domani sarà il compleanno di mio marito e credo sia molto importante mantenere il ricordo di lui – ha detto la donna – Era un grande uomo, è per mantenere la sua eredità e sono sicura che sarebbe molto contento di tutte le persone nuove che potranno raggiungere le informazioni sul regime del Cremlino, sulla corruzione, sulla guerra”.

Il canale si chiama “Futuro della Russia” e sarà trasmesso attraverso il pacchetto satellitare Svoboda, che copre la maggior parte della Russia, con l’obiettivo di “portare informazioni affidabili alle persone nelle regioni colpite dalla disinformazione e dalla propaganda”. Il lancio il 4 giugno, giorno del 49esimo compleanno di Alexei Navalny morto in circostanze mai chiarite mentre si trovava in una prigione russa in Siberia.