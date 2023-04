La verità di Ali Agca su Papa Wojtyla detta a Pietro Orlandi

Sotto accusa di parte ci sono finite abitudini e frequentazioni di un Pontefice che ha fatto la storia e in queste ore arriva la “verità” di Ali Agca su Papa Wojtyla, una verità detta a Pietro Orlandi che del papa polacco aveva parlato a Di Marted’ con Floris. Per l’ex attentatore turco il Vaticano “deve liberarsi dalla menzogna diabolica in cui fu imprigionato”. Riassunto: a LaPresse Agca ha voluto dire la sua sulle parole di Pietro Orlandi che ha sollevato dubbi sulla figura di Papa Giovanni Paolo II sul caso della sorella Emanuela Orlandi.

Ali Agca smentisce Pietro Orlandi

Ha detto l’uomo: “Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due Monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case…“. E Agca sostiene: “Il Vaticano deve liberarsi dalla menzogna diabolica in cui fu imprigionato liberando immediatamente Emanuela e Mirella, non ascoltando nessuno ma solo il Vangelo”. Per Agca non c’è una plausibile pista delle pedofilia: “Accuse terribili e orribili che devono terminare con l’immediata liberazione di Emanuela e Mirella. Altrimenti il povero Giovanni Paolo II, uomo onesto e innocente, sarà spacciato nel mondo come il Santo del satanismo”.

L’appello dell’attentatore a Bergoglio

Agca ha poi rinnovato inoltre l’appello a Papa Francesco. Quale? Quello di liberare “immediatamente il Vaticano da questa atroce prigionia e tortura permanente liberando Emanuela e Mirella“. E poi: “Non esiste nessun omicidio e nessuno stupro. La giustizia vaticana e la giustizia italiana non devono disturbare nessuno con infamanti accuse di stupro e pedofilia e omicidio sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori perché non esiste nessun omicidio e nessuno stupro contro Emanuela e Mirella”.